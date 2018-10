Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer hat am Dienstag in Gerlingen (Landkreis Ludwigsburg) mehrere Autos an einer Ampel überholt und ist dann mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Mann sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer wollte die Ampel offenbar noch bei Gelb passieren, wobei er mit dem Auto, das nach links abbog, zusammenstieß.

Polizeimeldung