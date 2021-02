Wilhelma bietet digitales Angebot für Schulklassen

Die Wilhelma in Stuttgart legt ein digitales Angebot für Schulklassen vor. Da in dem Zoo aufgrund der Pandemie zurzeit keine Exkursionen stattfinden können, präsentieren Experten nun ihr Wissen aus dem Bereich der Umweltbildung über gängige Plattformen zum Online-Unterricht. Gedacht sind die 45 bis 60-minütigen Programme für die Schulkassen 5 bis 7. Wie der Zoo am Montag mitteilte, können Lehrkräfte nun während des Homeschoolings den Unterricht ergänzen, indem sie die Experten der Wilhelma zuschalten.

Der Tierpark in der Landeshauptstadt gilt als einer größten außerschulischen Lernorte Baden-Württembergs. Unter regulären Bedingungen organisieren die Biologen der Wilhelmaschule etwa 800 umweltpädagogische Angebote im Jahr. Dazu gehören unter anderem Führungen für Schulklassen aber auch Workshops und Ferienprogrammen.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-350304/2

Mitteilung der Wilhelma