Ein Wildschwein hat in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) einen Senior und ein Kleinkind verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Passantin das aggressive Tier am Samstag gemeldet, bevor sie in einen Bus stieg, um ihm zu entkommen. Danach griff das Wildschwein einen 74-Jährigen an und verletzte ihn so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Als die Polizei das Martinshorn einschaltete, rannte das Tier davon und rammte die Terrassentür eines Hauses. Durch umherfliegende Glassplitter wurde ein 18 Monate altes Kind im Haus leicht verletzt.

Die Polizei überwachte das Wildschwein schließlich sogar mit einem Hubschrauber - und stellte fest, dass es in einen Wald lief und dort auf Artgenossen traf. In den Wäldern um Sachsenheim fand demnach an dem Tag eine Treibjagd statt. Ob sie mit der Attacke zusammenhängt, wurde zunächst noch geprüft.

Zuletzt kam es im Südwesten öfter zu unliebsamen Begegnungen mit Wildschweinen. Im März verirrte sich eines in das Ostalb-Klinikum in Aalen und wurde von der Polizei erschossen. Kurz zuvor hatten fünf Tiere in Bretzfeld (Hohenlohekreis) versucht, in einen Discounter einzudringen. Zudem sorgten zwei Keiler für Aufsehen, als sie durch einen Supermarkt bei Karlsruhe rasten und wieder verschwanden.