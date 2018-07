Wilde Verfolgungsjagd: 22-Jähriger flieht vor Polizei

Ein 22-Jähriger ohne Führerschein hat sich in Heilbronn eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei quer durch das Stadtgebiet geliefert. Dabei überfuhr er in der Nacht zum Mittwoch mehrere rote Ampeln und stieß mit einem Streifenwagen zusammen, wie die Polizei in Heilbronn mitteilte. Als der Rowdy mit seinem Wagen in einer Sackgasse stecken blieb, flüchtete er zu Fuß. Zwei Mitfahrer, die mit dem jungen Autofahrer unterwegs waren, nahm die Polizei vorübergehend fest. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde später auch der 22-Jährige Fahrer ermittelt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Mitteilung der Polizei