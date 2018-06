Klettergerüste, Rutschen, ein Tunnel und Sandkästen; der Außenbereich der Kindertagesstätte St. Johannes in Amtzell (Kreis Ravensburg) ist ein kleines Paradies für den Nachwuchs, eine Wohlfühloase – zuletzt auch für Wildtiere. Der Schock saß tief, als die Erzieherinnen eines Morgens den Sandkasten völlig verkotet und mit Fraßresten vorfanden. Eine Füchsin und ihre drei Jungen hatten Spuren hinterlassen und sich in einem nahen Regenauffangbecken heimisch eingerichtet. „Die Angst unter den Eltern war schnell da“, sagt Bettina Miller, Hauptamtsleiterin in Amtzell. Denn Verschwinden war für die Neuankömmlinge keine Option.

Also verständigte die Kita-Leitung das Ordnungsamt, das sich an das Hauptamt wendete, das wiederum den Bezirksjäger Josef Marb alarmierte, der aber sagte: „In besiedelten Gebieten darf aus Sicherheitsgründen nicht geschossen werden.“ Es sei denn mit einer Sondergenehmigung der Unteren Jagdbehörde. Was aber nicht geschah. Auch die Kreisjägervereinigung konnte nicht helfen, genauso wenig wie Feuerwehr oder Veterinäramt. Also griffen Kita und Gemeinde zur Selbsthilfe, installierten Ultraschallgeräte, deckten Sandkästen ab, beseitigten Unterschlüpfe und taten vieles mehr – ohne Ergebnis. Die Füchse blieben. Weshalb den Menschen nur eines blieb: die Kapitulation. Der Außenbereich der Kita wurde für die Kinder gesperrt. Wochenlang.

Ungewöhnliches Treiben

Reineke Fuchs auf Besuch bei den Menschen. Ob Tuttlingen, Friedrichshafen, Sigmaringen oder Bodnegg (Kreis Ravensburg); die Leute berichten von ihren Begegnungen mit Füchsen. Scheu zeigen die Vierbeiner dabei nicht, im Gegenteil. Sie traben gemütlich über die Straße, lassen sich in Gärten nieder, klauen Hausschuhe von der Terrasse und, ganz freche, schlendern auf der Suche nach Wärme und Futter auch schon mal ins Wohnzimmer.

Das klingt putzig, ist es aber nicht immer, beziehungsweise nicht für jeden. Während ein Teil der Städter dem ungewöhnlichen Treiben fasziniert zuschaut und die Tiere auch schon mal füttert, fühlen sich andere durch die wilden Nachbarn verunsichert und verängstigt.

„Gemeindeverwaltungen, Jagd- und Forstbehörden, Verbände und andere berichteten von einer deutlichen Zunahme von Anfragen zu Wildtieren im Siedlungsraum“, bestätigt Ilse Storch, Professorin am Institut für Wildtierökologie und Wildtiermanagement an der Uni Freiburg. Meist im Zusammenhang mit Rotfuchs, Steinmarder, Wildschwein und Dachs. „Wie die Behörden auf diese Anfragen reagieren, hängt stark von den jeweils handelnden Personen ab“, sagt Storch. In der Regel laufe die Sache aber so ab: „Der Hilfesuchende landet in einer Telefonschleife.“

Sprich, er wird an die nächste Behörde verwiesen, von dort wieder an eine andere Stelle und so weiter. Weil niemand eine Entscheidung treffen will, weil sich niemand zuständig fühlt. Oder wie Jäger Josef Marb im Fall Amtzell sagt: „Niemand wollte Verantwortung übernehmen.“

Keine einheitliche Linie

„Das Problem ist“, sagt Ilse Storch, „dass es in Baden-Württemberg keine eindeutigen Vorgaben für den Umgang mit Wildtieren in der Stadt gibt.“ Manche Städte entwickeln ein eigenes Wildtiermanagement, Landratsämter und Rathäuser legen Infoflyer („Füchse in Wohngebieten“) aus, anderswo aber versandet das Thema, von einer einheitlichen Linie kann keine Rede sein.

Auch mit Folgen für die Tiere, wenn die Menschen zu einer Art Selbstjustiz greifen: „Da werden gebastelte Fallen mit Spitzen eingesetzt oder die Tiere vergiftet“, sagt Ilse Storch.

Immerhin, die Politik hat die Brisanz offenbar erkannt. Im Auftrag der Landesregierung erstellt das Freiburger Institut die Studie „Wildtiere im Siedlungsraum Baden-Württemberg“. In einer ersten Phase haben die Wissenschaftler erfasst, welche Wildtiere und in welcher Anzahl sie in die Städte strömen. In der nächsten Phase, die derzeit mit Experten-Workshops anläuft, soll es zu Lösungen kommen.

„Wir wollen Kompetenzen schaffen und bündeln“, sagt Storch, was konkret bedeutet: Die Bürger sollen flächendeckend feste Ansprechpartner in Sachen Wildtiere erhalten, außerdem soll es klare Kriterien geben, wie mit dem jeweiligen Tier umzugehen ist.

Das Projekt läuft bis Sommer 2016, die Zeit drängt, da sind sich Politik und Experten einig. „Wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen“, sagt Ilse Storch. Zumal diese Sorgen nicht nur subjektiver Art sind.

Füchse erkranken häufig, etwa an der Fuchsstaupe, deren massenhafte Ausbreitung „gravierende Folgen“ habe, so Ernst Großmann vom Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt in Aulendorf. Die Folgen betreffen vor allem die Fuchspopulation selber, aber auch Hunde können sich mit dem Virus infizieren, ähnliches gilt für die Räude, eine Milbenerkrankung. Gefährlich für den Menschen kann der Fuchsbandwurm sein, der sich wie ein Krebsgeschwür in der Leber ausbreitet, schlimmstenfalls mit tödlichen Folgen. „Oberschwaben, Allgäu und Schwäbische Alb sind die Hauptverbreitungsgebiete in Deutschland“, sagt Großmann, bundesweit werden jährlich zwischen 50 und 100 Neuerkrankung gemeldet.

Was aber kein Grund zur Panik sei: „Eine Erzieherin wird mit den Kindern wegen des Fuchsbandwurmes nicht den Wald meiden“, so der Tiermediziner, das Leben sei nun mal mit Risiken behaftet, das gelte aber auch für den Straßenverkehr und andere Bereiche.

Bevölkerung aufklären

Klagen aus der Bevölkerung gibt es auch eher wegen umgepflügter Gärten, zerfetzter gelber Säcke, gerissener Kaninchen oder Meerschweinchen sowie Lärmbelästigungen. Größere Schäden kann Schwarzwild anrichten. In Augsburg wurden neulich innerhalb weniger Tage zwei Passanten von Wildschweinen verletzt, ein Auto ging völlig zu Bruch.

Die Städte Mannheim und Baden-Baden haben Runde Tische zusammengerufen, um dem Problem Herr zu werden. Dabei geht es den Kommunen um die Abwehr von Gefahren, aber auch um die Aufklärung der Bevölkerung – weil sich der Zulauf von Wildtieren in die Zivilisation nicht mehr stoppen lässt.

„Tiere lernen, dass sie in Städten gute Lebensbedingungen haben und nicht geschossen werden“, sagt Rudi Suchant von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg der Nachrichtenagentur dpa. In den Häuserschluchten finden sie Schlupfwinkel und ein reichhaltiges Nahrungsangebot vor, angefangen von Abfällen über Mäuse, Komposthaufen bis zu Futterstellen für Katzen und Hunde. Bei Mardern, Füchsen und Wildschweinen wird es daher auch nicht bleiben.

Geva Peerenboom, Forscherin am Institut für Wildtierökologie und Wildtiermanagement in Freiburg, sagt: „Der Waschbär wird sich schon bald in ganz Baden-Württemberg ausbreiten.“ Und: „Ich bin mir sicher, dass weitere Wildtiere in die Städte kommen werden, von denen wir heute noch nicht wissen, welche.“

Zusammenleben lernen

Verdrängung kann daher nur eine von vielen Strategien sein, meint Expertin Peerenboom: „Wir müssen uns vielmehr Gedanken machen über künftige Formen des Zusammenlebens zwischen Wildtieren und Menschen.“

Diese Ansicht teilen nach ihren jüngsten Erfahrungen vielleicht auch die Betroffenen in Amtzell. Als alle Maßnahmen, die Tiere zu vertreiben, nicht griffen, besorgte sich Jäger Josef Marb eine Fuchsfalle samt Fanggenehmigung. Das Gerät kam aber nicht mehr zum Einsatz: Die kleinen Füchse waren mittlerweile ausgewachsen, und die Wildtierfamilie weitergezogen.