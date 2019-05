Wild Wings verpflichten kanadischen Eishockey-Stürmer

Die Schwenninger Wild Wings haben zur kommenden Saison den kanadischen Eishockey-Stürmer Troy Bourke verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt von den Orlando Solar Bears aus der unterklassigen nordamerikanischen Profiliga ECHL in die Deutsche Eishockey Liga. Bourke unterschrieb einen Einjahresvertrag, teilte der DEL-Club aus Villingen-Schwenningen am Donnerstag mit. Der Neuzugang könne auf der Außenposition und in der Mitte spielen.

