Wild Wings verpflichten Eishockey-Verteidiger Adam

Die Schwennninger Wild Wings haben den Verteidiger Maximilian Adam verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom deutschen Eishockey-Vizemeister Grizzlys Wolfsburg, wie der DEL-Club am Donnerstag mitteilte. Zur Vertragslaufzeit machten die Wild Wings keine Angaben. „Ich komme nach Schwenningen, um für mich den endgültigen Durchbruch als Verteidiger in der DEL zu schaffen. In Schwenningen wächst etwas Großes zusammen“, sagte Adam. Der Neuzugang besitze viel Potential, erklärte Sportdirektor Christof Kreutzer.

