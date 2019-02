Wiencek: Deutsche Handballer können Olympiasieger werden

Kreisläufer Patrick Wiencek will mit der Handball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio Gold gewinnen. „Wir haben bei der WM gezeigt, dass wir mit den Top-Mannschaften mithalten können und an einem guten Tag jeden schlagen können. Also können wir auch Olympiasieger werden“, sagte der „Handballer des Jahres“ vom Bundesligisten THW Kiel der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag).

Zwar müsse sich der WM-Vierte im Angriff steigern und vor allem in der Chancenverwertung verbessern, „aber da werden wir künftig auch wieder mehr Optionen haben. Der verletzte Julius Kühn kommt zurück, möglicherweise auch Martin Strobel“, sagte der 29-jährige Wiencek. Vielleicht mache auch ein junger Spieler wie der 20-jährige Sebastian Heymann von Frisch Auf Göppingen „schnell den nächsten Entwicklungsschritt“.

