Wieder Warnstreiks bei Daimler vor dritter Metall-Verhandlungsrunde

Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde für die Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs will die IG Metall am Dienstag ihren Druck auf die Arbeitgeber nochmals verstärken. Bei der Motorenfertigung von Daimler in Stuttgart werden mehrere Tausend Warnstreikende vor dem Werkstor erwartet, um die Arbeitgeber zu einem verbesserten Angebot zu bewegen. Mit zahlreichen Teilnehmern rechnet die Gewerkschaft auch bei einem Demonstrationszug der Mitarbeiter mehrerer Betriebe zur IG Metall Bezirksleitung in der Landeshauptstadt. Weitere Streikschwerpunkte sind Mannheim, Pforzheim, Albstadt (Zollernalbkreis) und Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis). Heute gehen die Verhandlungen der Tarifparteien in die dritte Runde.

Die Arbeitgeber haben bereits ein Angebot von 2,2 Prozent mehr Entgelt vorgelegt und der IG-Metall-Forderung nach einer Nachbesserung eine Absage erteilt.

Die Gewerkschaft fordert für die 3,7 Millionen Beschäftigten der Branche, darunter knapp 800 000 im Südwesten, 5,5 Prozent mehr Lohn. Zudem verlangt sie einen erweiterten Zugang zur Altersteilzeit, sowie eine bezuschusste Weiterbildungs-Teilzeit. Das lehnen die Arbeitgeber bisher ab.

