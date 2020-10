Wieder Verkehr auf Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Die Entwicklung des Infektionsgeschehens zeigt auch im Ostalbkreis steil nach oben. Am Freitag verzeichnete das Kreisgesundheitsamt eine Zunahme der Neuinfektionen um weitere 59 Fälle, sodass die Gesamtzahl der aktiven Fälle nunmehr bei 341 und die Sieben-Tage-Inzidenz bei 103 liegt. Aus diesem Grund hat sich sich Landrat Joachim Bläse an die Bürger des Ostalbkreises gewandt und an ihre Solidarität sowie ihr Verantwortungsbewusstsein appelliert.

Bläse erkennt in seinem Aufruf an die Bürger die Anstrengungen an, die in den Bereichen ...