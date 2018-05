Wieder junge Waldrappe am Bodensee

32 Waldrapp-Küken werden am Donnerstag auf einer Wiese bei Überlingen Quartier beziehen. Die in Kärnten geschlüpften Jungvögel seien unterwegs an den Bodensee, teilten die Artenschützer des österreichischen „Waldrappteams“ am Mittwochnachmittag mit.

Beim Überlingen Teilort Hödingen sollen die Waldrappe den Sommer über aufgezogen und später ausgewildert werden. Dabei sollen sie auch lernen, als Zugvogel über die Alpen ins Winterquertier zu fliegen.

Ab dem 8.Juni können die seltenen Tiere in ihrer Anlage nahe des Hödinger Sportplatzes besucht werden. Führungen gibt es jeweils um 11, 15 und 17 Uhr, um den Jungvögeln in der Zwischenzeit auch Ruhepausen zu ermöglichen.

Die Ibisvögel waren in freier Wildbahn in Europa als Zugvögel bereits ausgestorben. Ziel des EU-geförderten Projekts ist es, wieder eine überlebensfähige Population aufzubauen. Weitere Waldrapp-Kolonien des Projekts nördlich der Alpen sind nahe Salzburg und im bayerischen Burghausen; das gemeinsame Winterquartier ist eine Lagune in der Toskana.