Erneut sind in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) sechs illegal mit einem Güterzug nach Deutschland eingereiste Afrikaner entdeckt worden. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, hatten Beamte am Dienstag im Verlauf einer Kontrolle vier Erwachsene und zwei Jugendliche im Alter von 15 bis 32 Jahren im Laderaum eines auf den Zug verladenen Lastwagens gefunden. Sie hatten die Plane zerschnitten. Recherchen zu einem 29-Jährigen ergaben, dass hierzulande bereits ein Asylverfahren läuft. Alle weiteren Personen waren ausweislos und stellten am Dienstag einen Asylantrag. Sie wurden in die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe gebracht. Die beiden Jugendlichen wurden dem Jugendamt übergeben.

Flüchtlinge kommen zunehmend versteckt auf Güterzügen nach Deutschland. Viele verstecken sich zwischen Lastwagen, die auf Güterzüge verladen wurden. Aufgegriffene Menschen kommen in der Regel in die Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Karlsruhe.

