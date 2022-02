Wieder Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

In Karlsruhe berichtete die Polizei von etwa 2000 Demonstranten. Anfangs seien es mehrere Hundert gewesen, sagte ein Sprecher. Mit der Zeit seien immer mehr hinzugekommen. In Stuttgart wiederum gingen in der Innenstadt mehrere Hundert Menschen auf die Straße, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Überall blieb es den Angaben zufolge zunächst friedlich. „Abstände werden eingehalten, Masken getragen“, sagte beispielsweise der Sprecher in der Landeshauptstadt.

In Reutlingen war eine für den Nachmittag angekündigte Demo kurzfristig abgesagt worden, wie die Polizei mitteilte. Eine andere sollte am Abend stattfinden. Auf dem Marktplatz hätten außerdem mehr als 100 Menschen ihre Solidarität mit den Corona-Maßnahmen bekundet.

© dpa-infocom, dpa:220205-99-990864/2

