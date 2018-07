Friedrichshafen (dpa/lsw) - Im Bodensee vor Friedrichshafen sind erneut Brandbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch bargen Taucher der Wasserschutzpolizei zwei Stabbrandbomben sowie Teile weiterer Brandbomben an einem beliebten Bade- und Bootsankerplatz. Die Wasserschutzpolizei ist in dem Bereich mit dem Namen Seemos regelmäßig im Einsatz, weil dort schon in der Vergangenheit immer wieder Bomben gefunden worden sind. Die Taucher suchten bis in 21 Metern Wassertiefe. Friedrichshafen ist wegen seiner Industrie- und Rüstungsbetriebe im Zweiten Weltkrieg mehrfach bombardiert worden.