Dilara und Ilayda Acikgöz vom FSV Waiblingen haben ein ganz großes Ziel. Die beiden wollen Fußball-Profis werden. Damit das nicht nur ein Traum bleibt, investieren die Zwillinge richtig viel Arbeit und Zeit. Und dieser Ehrgeiz gepaart mit ihrem großen Talent hat sie schon in jungen Jahren bis in die Jugendnationalmannschaft gebracht. Und auch der Schritt in den Profibereich ist sicherlich nur noch eine Frage der Zeit.