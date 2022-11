„Lass ich sie sterben – oder nehme ich sie mit?“ - Wie weit sollte Tierliebe gehen?

Verblüffte Reaktionen wie an diesem Morgen auf einem Feldweg in Waldburg (Kreis Ravensburg) gehören für Helena Hipp und ihre Hündin Luluka zum Alltag. „Ist das wahr?“, ruft eine Spaziergängerin beim Anblick des Vierbeiners aus.

Das ist ja cool, so schön! So etwas habe ich noch nie gesehen.

Was die Frau, ebenfalls Hundebesitzerin, so in Verzückung versetzt, ist die höchst ungewöhnliche Weise, mit der sich Luluka fortbewegt – nämlich mithilfe eines Rollstuhls. Weil am Rücken gelähmt, sind ihre Hinterläufe in das Gerät eingespannt und werden von zwei Rädern gestützt, mit den Vorderläufen macht sie Tempo, rast über Wege, Wiesen und Felder. „Ich freue mich“, sagt die Spaziergängerin und lächelt. „Das ist für den Hund eine zweite Chance.“

Helena Hipp aus Waldburg bei Ravensburg mit ihren Hunden Venus und der gelähmten Luluka (links). (Foto: Grupe)

So empfindet es auch Helena Hipp, allerdings im Wissen, dass nicht jeder diese Begeisterung für ihr Engagement teilt. Dass hinter verdutzten Blicken bisweilen Skepsis und auch Ablehnung mitschwingen. „Diesen Pflegeaufwand für einen Hund halten viele nicht für gerechtfertigt“, sagt die 28-Jährige. Und tatsächlich mag die Frage naheliegen: Ist er es denn?

Kein Mitgefühl für Eintagsfliegen

Noch vor einiger Zeit hätten die meisten darauf mit einem klaren Nein geantwortet. Das Verhältnis zwischen Tier und Mensch hat sich jedoch in einem Tempo und Ausmaß verändert, wie selbst Experten es nicht für möglich gehalten hätten. Der Wandel mag zwar nicht für alle Kreaturen gelten, buhlen Regenwürmer und Eintagsfliegen doch nach wie vor nur mit mäßigem Erfolg um unser Mitgefühl, bei der Liebe zu Haustieren und der Anteilnahme für Nutztiere scheint es jedoch kaum noch Grenzen zu geben.

Die Rede ist von einer neuen Würdigung und Wertschätzung, von einer „neuen Achtung von Tieren“, wie Clemens Wischermann, Historiker an der Universität Konstanz, bestätigt. „Wir finden zwar in der Geschichte über fast alle Zeiten hinweg Quellen, die die enge Verbundenheit von Menschen zu Tieren bezeugen“, erklärt Wischermann, seit dem 19. Jahrhundert hätte sich jedoch diese Beziehung zunehmend emotionalisiert, vor allem zu Hunden und Katzen, aber auch Pferden, Kühen und Hühnern. „Diese Entwicklung ist in den letzten zehn Jahren regelrecht explodiert“, sagt der Historiker.

Immer mehr Veganer

Abzulesen ist dieser Boom auch an der steigenden Zahl an Vegetariern und Veganern, an einer breiten Ablehnung gegen die Massentierhaltung. An mittlerweile mehr als 16 Millionen Katzen und zehn Millionen Hunden in Deutschland, fast die Hälfte der Bevölkerung hält sich ein Heimtier.

Wählt für die Liebsten nicht mehr Namen wie Bello oder Mieze, sondern Milo, Emma oder Felix und investiert jährlich mehr als fünf Milliarden Euro für Futter, Impfung und Entwurmung. Aber auch für Spielzeug und Schönheitssalons, für Mode- und Lifestyleprodukte, für Ernährungsberatung, Aromatherapie und Organtransplantation, eben für alles Mögliche, was zurück zur Eingangsfrage führt: Wie weit darf oder wie weit sollte Tierliebe gehen?

Irgendwann stand ich vor der Frage: Lass ich sie sterben – oder nehme ich sie mit. Helena Hipp über ihre erste Begegnung mit der Hündin Luluka

Auch Helena Hipp wusste darauf noch keine eindeutige Antwort, als sie im Frühjahr während eines Griechenlandurlaubs mit ihrem Freund eine Auffangstation für herrenlose Hunde und Katzen besuchte. „Das war die härteste Grenzerfahrung meines Lebens“, berichtet sie. Weil es dort bestialisch stank und die Kreaturen im Dreck vegetierten und verreckten.

Helena Hipp über ihren Besuch in einer Auffangstation für herrenlose Hunde in Griechenland: „Das war die härteste Grenzerfahrung meines Lebens.“ (Foto: Grupe)

Mitten in Chaos und Überfüllung die menschenscheue Luluka, der womöglich durch einen brutalen Schlag das Rückgrat gebrochen wurde. Die bei jeder Bewegung die schlaffen Hinterläufe über den Kachelboden nach sich zog, wodurch sich eine offene Wunde gebildet hatte. Die um Hilfe, Zuwendung und Rettung winselte.

Welcher Tierfreund bliebe bei diesem Anblick kalt, bei diesem elendigen Hundeleben? „Irgendwann stand ich vor der Frage: Lass ich sie sterben – oder nehme ich sie mit“, erzählt Hipp.

Aufgewachsen als Streuner

Schließlich wurde Luluka zusammen mit ihrer Gefährtin Venus, quicklebendig und gesund, ins Flugzeug nach Süddeutschland verfrachtet. Obwohl Frauchen damals schon wusste: „Natürlich ist es bekloppt, zwei Hunde aus Griechenland mitzunehmen.“ Zumal beide im pubertierenden Alter, streunend und wild auf der Straße aufgewachsen sind.

Entsprechend begann in Waldburg ein anstrengender Alltag, mit einem Hund, der sich nicht alleine versorgen kann, der pausenlos getragen, angeschnallt und vor die Tür muss. Der in seiner Not anhänglich und fordernd ist.

Sie zeigt mir, dass sie auf mich angewiesen ist.

„Lebewesen sind Lebewesen“

Da wundert es nicht, dass Hipp immer wieder auch an den Punkt kommt zu sagen: „Auf Dauer geht das so nicht.“ Und dann trotzdem weitermacht, weil sie von ihrer „luxuriösen Freiheit“, wie sie sagt, gerne etwas abgibt, damit zwei Kreaturen ein angemessenes Dasein bekommen. „Lebewesen sind Lebewesen“, sagt die 28-Jährige.

Nur aufgrund einer anderen Art und Weise und anderer Ausdrucksformen, bedeutet das ja nicht, dass sie weniger empfinden oder weniger wert sind als wir.

Das Tier auf einer Stufe mit dem Menschen. Was in der abendländischen Geschichte kaum vorstellbar war, hat sich inzwischen auf vielen Ebenen vollzogen, wie der Tierethiker und Theologe Peter Kunzmann von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt: „Die neue Generation hat ein ganz anderes Verständnis davon, was Tiere sind.“ Und sieht sich weniger in der Abgrenzung als in der Gleichheit zum Tier, für Kunzmann ein radikaler Schritt: „Das ist eine Revolution im Denken.“

Das Haustier im Mittelpunkt

Für den Paradigmenwechsel sieht er mehrere Gründe. „Die Produktion von Fleisch und Eiern ist ganz weit weg von der Lebenswelt der meisten Menschen“, sagt Kunzmann, der sich an den früheren Schlachthof in seiner Heimatstadt Würzburg erinnert, der an einer viel befahrenen Hauptstraße lag. „Da haben die Leute täglich gesehen: Die Rinder, die dort abgeladen werden, werden den Tag nicht überleben. Das sieht heute niemand mehr. Diese Welt der Mensch-Tier-Beziehung ist ausgeblendet.“

Gleichzeitig ist das Haustier in den Mittelpunkt gerückt, aber unter anderen Vorzeichen als früher. So klagte die Katze bei den „Bremer Stadtmusikanten“ noch: „Ach, ich bin schon alt und kann keine Mäuse mehr fangen, deshalb hat man mich vom Hof gejagt.“ An seinem Jagderfolg wird heute kaum ein Stubentiger mehr gemessen, stattdessen im Internet millionenfach drollige Katzenvideos angeklickt. „Früher hatte der Mensch ein funktionales Verhältnis zum Tier. Jetzt, wo die Funktion weggebrochen ist, bleibt noch der Freund und Familiengenosse.“

Soziale Kreaturen

Die Kluft zum Menschen wurde auch durch die Forschung eingeebnet, die Tiere nicht als doofe Automaten definiert, sondern als schlaue und soziale Kreaturen erkennt, die geschickt planen und vielseitig kommunizieren können. Was auch zu einer Vermenschlichung des Tieres beigetragen hat?

„Ja, es wird viel in Tiere hineinprojiziert, was sie gar nicht sind“, sagt Kunzmann. Weil Tiere nun mal eine andere Weltordnung haben als wir, sie manches nicht verstehen und auch nicht verstehen müssen.

Peter Kunzmann (Foto: dpa)

„Für Hunde zum Beispiel sind wir totale Stumpfnasen. Ein Hund würde sich wundern, dass Menschen sich an Orten aufhalten, wo es grauenhaft stinkt.“ Die Unterschiede in Verhalten, Wahrnehmung und Bedürfnissen macht sie zwar nicht weniger wertvoll, so der Ethiker,

Tiere müssen in einer Tier-Mensch-Beziehung jedoch Tier sein dürfen.

Jeder Hund braucht eine Aufgabe

Helena Hipp weiß sehr gut um diese Anforderungen, ist sie doch auf einem Bauernhof aufgewachsen. „Natürlich ist auch immer Egoismus dabei, sich einen Hund anzuschaffen“, erklärt sie. „Aber nur zu sagen: Ich will einen Hund – das reicht nicht.“ Weil neben streicheln, schmusen und Gassi gehen, jeder Hund eine Aufgabe brauche. „Nur so bekommt er das Gefühl, er trägt etwas bei.“ Entsprechend steht sie mit Luluka und Venus erst am Anfang, und das zwar unter extremen Bedingungen, aber ohne Reue: „Luluka ist glücklich und hat keine Schmerzen. Sie will leben und hat es verdient, dabei unterstützt zu werden.“

Dass sich auf diese Weise nicht jeder Hund aus dem Ausland retten lässt, dass dies in großem Stil womöglich wenig Sinn macht und auch vor Ort die Verhältnisse nicht verbessert, weiß Hipp genauso gut wie der Historiker Wischermann, der damit Mitgefühl und Anteilnahme aber nicht in Zweifel stellen will.

„Die liebevolle Hinwendung zum Tier ist aus meiner Sicht eine positive Entwicklung in der Gesellschaft.“ Er selbst ließ einst das gebrochene Bein seines Katers in einer Züricher Tierklinik, die auch Organtransplantationen vornimmt, operativ behandeln. „Das Bein wurde wieder fabelhaft. Und die Rechnung war auch fabelhaft“, sagt er und lacht. Bedauert hat er die Kosten aber nie, denn das genesene Tier durfte noch Jahre weiterleben.

Kein Grund für moralischen Zeigefinger

Auch Peter Kunzmann hält hohe Ausgaben und ein für Außenstehende oft übertrieben anmutendes Engagement für ethisch legitim, zumindest weitestgehend. „Menschen geben ihr Geld für alle möglichen Dinge aus, deren Nutzen zweifelhaft ist“, seien es chromblitzende Autos, luxuriöse Kleidung oder teure Kreuzfahrten, was nicht verwerflich sein müsse.

„Warum sollten sie das Geld dann nicht auch für die medizinische Versorgung ihres Tieres ausgeben.“ Unter einer Maßgabe: „Wenn es dem Tier wirklich nutzt und nicht nur das schlechte Gewissen des Besitzers beruhigt. Dann gibt es auch keinen Grund, den moralischen Zeigefinger zu heben.“

Helena Hipp ist jedenfalls mit sich im Reinen. „Wir leben ja nicht in einer Überlebensgesellschaft. Wir leben in einer Glücksgesellschaft. Und für mich fühlt es sich richtig und gut an, etwas von meinem Glück und meiner Freiheit abzugeben.“ Schwer fällt ihr der Verzicht nur an „Verzweiflungstagen“, wie sie sagt.

Wenn Lulukas Rollstuhl bei voller Fahrt umkippt oder die beiden Straßenhunde den Freiheitsbegriff mal wieder etwas zu großzügig auslegen. „Als Rudel kommen wir noch nicht ganz zusammen“, räumt Hipp ein. „Das ist ein Findungsprozess.“ Den braucht es wohl auch, wenn andersartige Wesen und Weltordnungen aufeinanderprallen, wenn sich Stumpf- und Fellnasen plötzlich ganz nah sind.