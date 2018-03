Wie stellt sich Grün-Schwarz zu Verschleierung im Gericht?

Die grün-schwarze Regierung muss sich bis zum 23. September einig darüber werden, ob sie ein Verschleierungsverbot in Gerichten unterstützt oder nicht. An dem Tag steht im Bundesrat in Berlin ein Entschließungsantrag aus Bayern an, bestätigte ein Sprecher von Justizminister Guido Wolf (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Mit dem Antrag soll die schwarz-rote Bundesregierung aufgefordert werden zu regeln, dass Verfahrensbeteiligte in Gerichtsverhandlungen ihr Gesicht weder ganz noch teilweise verdecken dürfen. Minister Wolf unterstütze das Anliegen, sagte der Sprecher.

Am Montag hatten Grüne und CDU das Thema im Koalitionsausschuss diskutiert. Einig waren sich beide Seiten nach Angaben von Teilnehmern, dass es in Baden-Württemberg kein generelles Burka-Verbot geben soll. Ob die grün-schwarze Landesregierung aber ein Verschleierungsverbot in Gerichten unterstützen will, blieb zunächst offen. Bayern begründet das Anliegen damit, dass Gesichter wegen der Feststellung von Identitäten nicht verdeckt sein dürften. Zudem sei ein freies Gesicht nötig, um bei der Wahrheitssuche beispielsweise die Mimik von Zeugen erkennen zu können.

