Wie steht es um dem Wald? Landesregierung stellt Bericht vor

Angesichts von Klimawandel und Waldsterben kommt ihm in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu: Heute will Agrarminister Peter Hauk den neuen Waldzustandsbericht in Stuttgart vorstellen. Der CDU-Politiker hatte im Sommer einen millionenschweren Notfallplan auf den Weg gebracht, um die Wälder zu retten. Hauk rechnete im September mit einem Volumen von jeweils 40 Millionen Euro in den Jahren 2020 und 2021. Der Wald im Südwesten ist mehr als 13 700 Quadratkilometer groß - das entspricht 38,4 Prozent der Landesfläche. Bereits seit den 1980er-Jahren gibt es den jährlichen Waldzustandsbericht als umfassenden Umwelt- und Ökosystembericht.