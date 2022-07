Wie sich Baden-Württemberg auf einen möglichen Gasmangel vorbereitet

40 Vertreter aus Politik, Kommunen, Wirtschaft und Energieversorgern hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag zum „Krisengipfel Gas“ ins Neue Schloss nach Stuttgart eingeladen. Klare Botschaft nach dem mehrstündigen Treffen: Um einen Mangel im Winter zu vermeiden, müssen bereits jetzt alle Energie sparen – besonders die Bürger. Das Wichtigste im Überblick:

Was ist das Ergebnis des Gipfels?

Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) hat dafür ein altes Sprichwort bemüht: „Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not.“ Gemeinsam riefen Vertreter aller Bereiche zum Energiesparen auf, um mit möglichst gefüllten Gasspeichern in die kalte Jahreszeit zu starten. Kretschmann mahnte, die Gesellschaft dürfe sich nicht vom russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kampf um Gas auseinander dividieren zu lassen. „Es geht nur, wenn alle gemeinsam handeln.“ Mit einer Kampagne wolle die Landesregierung nach dem Sommer eine „Schwarmintelligenz“ in Verwaltung, Wirtschaft und Privatbereich zum Energiesparen generieren.

Wie viel Gas muss eingespart werden?

Aktuell habe Deutschland seinen Gasverbrauch um 14 Prozent reduziert. Das erläuterte Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, der zum Gipfel zugeschaltet war, nach Berichten von Teilnehmern. Das werde nicht reichen, es brauche 20 Prozent. Wenn die Pipeline Nord Stream 1 wie am Montagvormittag weiter mit 40-prozentiger Kapazität laufe, könnten die Gasspeicher bis Oktober maximal zu 85 Prozent gefüllt sein.

Selbst diesem Szenario machte der russische Gaskonzern Gazprom wenige Stunden später einen Strich durch die Rechnung. Offiziell wegen weiterer Wartungsarbeiten werde die Liefermenge auf 20 Prozent gedrosselt, kündigte der Konzern an. Städtetagspräsident und Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) erinnerte daran, dass mit jedem gedrosselten Grad Raumtemperatur der Gasverbrauch beim Heizen um sechs Prozent sinke.

Was tut das Land?

Der eigenen Verwaltung hat die Landesregierung ein Fünf-Punkte-Programm zum Energiesparen auferlegt. Es sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, um Energie zu sparen – Gas und Strom gleichermaßen. Die Temperatur in Büros etwa soll auf das gesetzliche Minimum von 20 Grad gesenkt werden und der Bund soll prüfen, ob in Krisenzeiten auch 18 Grad Celsius genügen. Wenig genutzte Räume sollen ganz verschlossen bleiben, Mitarbeiter häufiger von zu Hause aus arbeiten – unter anderem an Brückentagen und um den Jahreswechsel, wenn die Büros zu bleiben.

Manche Ministerien haben das bereits in den vergangenen Jahren so gehandhabt. Klimaanlagen bleiben außer an extremen Hitzetagen aus, an Waschbecken wird es grundsätzlich kein heißes Wasser mehr geben. Zudem sollen die Gebäude energetisch auf Vordermann gebracht werden. Praktische Tipps zum Energiesparen will das Land seinen Mitarbeitern und allen Bürgern in einem „Energiesparbüchle“ an die Hand geben.

Was tun die Kommunen?

Einen Fahrplan zum Energiesparen etwa an Schulen, in Krankenhäusern, Sporthallen und Bädern gibt es nicht. In der gemeinsamen Erklärung nach dem Gipfel ist davon nicht die Rede. Städtetagspräsident Kurz sagte über das Fünf-Punkte-Programm des Landes: „Das wird auch für uns ein Handlungsrahmen sein.“ Wichtig sei ein abgestimmtes Handeln von Städten, Gemeinden und Kreisen. Man habe sich noch nicht abgestimmt.

Was tut die Wirtschaft?

Die zeigt sich besorgt, dass sie bei einem Gasmangel abgehängt wird, wie Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer erklärten. Tritt die dritte und höchste Notfallstufe in Kraft, haben Privathaushalte grundsätzlich Vorrang vor Unternehmen. Allerdings gibt es auch systemrelevante Firmen. Welche das sind, muss die Bundesnetzagentur bewerten. Dafür werde es eine Plattform geben, auf der die Firmen ihre Bedürfnisse einspeisen können, erklärte Müller. In der Gipfelerklärung heißt es zudem, dass die Behörden es den Unternehmen schnell und einfach ermöglichen sollen, von Gas als Energielieferant auf Kohle und Öl umsteigen zu können. So sollen sie gar nicht erst von Abschaltungen bedroht sein.

Was sagen Energieversorger?

In wenigen Monaten sei es der Bundesregierung gelungen, die Abhängigkeit von russischen Gas von 50 auf 33 Prozent zu reduzieren, betonte Kretschmann. Das reiche nicht, entgegnete Frank Mastiaux, Chef von Deutschlands drittgrößtem Energieunternehmen EnBW, das fast ausschließlich in öffentlicher Hand ist. Es brauche eine komplette Unabhängigkeit, vor allem durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Laut Mastiaux reichten hierfür „nicht Trippelschritte mit Ballettschuhen“, es brauche „Sieben-Meilen-Stiefel“. Terminals für das Flüssiggas LNG müssten so schnell wie möglich in Betrieb gehen.

Sein Unternehmen habe bereits langfristige Verträge für entsprechende Gaslieferungen mit den USA geschlossen. Die USA gewinnen dieses Gas durch die in Deutschland umstrittenen Technik Fracking, die vor allem Öko-Verbände wegen Risiken ablehnen und auch die Grünen stets kritisch beäugten. So sagte Mastiaux auch, dass die Versorgungssicherheit von heute Zielkonflikte und Probleme in der Zukunft auslösen werde. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte den Gipfel entsprechen: „Kein Wort zum Thema Fracking in Deutschland, um zu prüfen, ob heimische Ressourcen erschlossen werden können.“

Wird Süddeutschland im Falle eines Gasmangels benachteiligt?

Diese Sorge hatten zuletzt immer wieder CDU-Politiker im Land geäußert, zuletzt Wirtschaftsminister Nicole Hoffmeister-Kraut. Deren Argument: Der Südwesten könnte mit seiner Lage am geografischen Ende der Gasleitungen aus dem Norden ins Hintertreffen geraten. In der „Schwäbischen Zeitung“ hatte Umweltministerin Walker dies verneint und auf weitere Gaslieferungen auch aus anderen Ländern verwiesen.

Auch am Montag betonte sie, dass Gas aus den Benelux-Staaten und bald auch aus Frankreich nach Baden-Württemberg fließe. „Der Südwesten ist weder geografisch, noch was die Netzsituation angeht, abgehängt.“ Auch Kretschmann betonte mit Verweis auf Bundesnetzagenturchef Müller, wo es zu regionalen Engpässen kommen könnte, sei nicht prognostizierbar. Er zeigte sich verägert über die widerstreitenden Aussagen innerhalb seiner grün-schwarzen Koalition und erklärte die CDU-Äußerungen mit deren Oppositionsrolle im Bund.

Werden die drei verbliebenen Atomkraftwerke länger als bis zum Jahresende Strom produzieren?

Darüber sei nicht gesprochen worden, erklärte Kretschmann.