Ressourcen schonen und dabei erfolgreich sein - über Ideen und neue Ansätze diskutieren an diesem Mittwoch und Donnerstag rund 800 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in den Hallen der Neuen Messe Karlsruhe. „Der schonende Umgang mit Rohstoffen, ihre Rückgewinnung und Wiederverwendung, sind zentrale Zukunftsthemen“, betonte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Dienstag im Vorfeld der Veranstaltung. Vom Erfolg auf diesen Gebieten hingen wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftlicher Wohlstand ab.

Der siebte Kongress zu Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft des Landes Baden-Württemberg wird von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eröffnet. „Wollen wir intelligent wachsen, gilt es, wirtschaftliche Wertschöpfung und Naturverbrauch zu entkoppeln“, sagte Kretschmann vorab in einer Mitteilung. „Dazu brauchen wir die Kreativität, den Mut und die Innovationsfreude unserer Unternehmen und unserer Wissenschaft.“ Das Land will dafür geeignete Rahmenbedingungen schaffen.

