Wie Parks und große Gärten dem Klimawandel trotzen

Einst übertönte das Rauschen des Bachs im Landschaftspark von Schloss Fachsenfeld alles. So jedenfalls schrieb es einst einer der Barone. Doch das war einmal. Jetzt könnte man fast von Totenstille sprechen, die über dem nach englischem Vorbild um 1840 errichteten Landschaftsparks liegt. Der gusseiserne Reiher würgt gerade noch ein Mini-Rinnsal aus seinem Schlund.

Er war einmal für seine Wasserfontänen von bis zu drei Metern Höhe bekannt. In der Nähe, am Fuß von zwei 1886 gepflanzten, 25 Meter hohen Blutbuchen steht Landschaftsarchitekt Rudi Kaufmann mit Sorgenfalten auf der Stirn neben einem dicken meterlangen Holzstamm.

Den Ast hat ein Tornado aus einem der Bäume herausgerissen. Seit mehr als 20 Jahren kümmert sich Kaufmann ehrenamtlich um den 7,8 Hektar großen Park mit seinen mehr als 400 Gehölzarten und 600 Bäumen.

Er wird die beiden riesigen Blutbuchen mit einem Stahlseil miteinander verankern lassen müssen, damit sie einem eventuellen nächsten Sturm Stand halten. Ein Viertel der Gehölze im Schlosspark seien bereits geschädigt, schätzt Kaufmann. Um die meterhohen, exponiert stehenden Riesen, macht sich der Fachmann besonders große Sorgen. Denn: „Sie machen den Charakter unseres Landschaftsparks aus.“

„Wir müssen wachsam sein“

Wassermangel und Hitzestress, heftige Stürmen und Starkregen haben zuletzt zugenommen. Sie machen den historischen Parks und Gärten zu schaffen. Je nachdem, welche Größe man ansetzt, gibt es zwischen 20000 und 35000 davon in Deutschland.

Bereits 2019 hat der Verein „Schlösser und Gärten in Deutschland“ vor „dramatischen Folgen des Klimawandels für historische Park- und Gartenanlagen“ gewarnt, im selben Jahr veröffentlichte der Schlosspark Schwetzingen eine ähnliche Warnung.

Auch im Großen Garten in Dresden schlagen die Experten Alarm: Rund 18000 Bäume gibt es dort. Täglich nehme ihre Zahl ab. Landauf, landab verfolgen die Fachleute seit Jahren die Situation mit großen Sorgen. „Wir alle sind angezählt, müssen extrem wachsam sein“, sagt Jan Freisleben von der Stadtgärtnerei Lindau am Bodensee, die unter anderem den historischen Lindenhofpark betreut.

Experimente mit neuen Baumarten

Ein Patentrezept dagegen gebe es nicht, bedauert Markus Zeiler, Gartenbaudirektor der Insel Mainau. Sie ist auch für ihr Arboretum bekannt, eine alte Baumsammlung mit fast 250 Gehölzarten und -sorten. Man experimentiere, müsse beim Pflanzen die nächsten Jahrzehnte im Blick haben. Das hört man allenthalben, wenn man mit den für die historischen Gärten und Parks Zuständigen spricht.

Der Umgang mit dem Klimawandel ist ein Thema, für das die Lösungen nicht in Baden-Württemberg allein gesucht werden können. Michael Hörrmann

Die Anstrengungen, sie zu retten, laufen auf Hochtouren – nicht nur der historischen Bedeutung als Kulturdenkmäler wegen, sondern auch, weil sie wichtige Erholungsgebiet sind. Und sie haben auch weitere wichtige Funktionen: Eine 100-jährige Eiche beispielsweise verdunstet über seine Blattmasse täglich 600 Liter.

Michael Hörrmann, Geschäftsführer der „Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg“ sagt: „Der Umgang mit dem Klimawandel ist ein Thema, für das die Lösungen nicht in Baden-Württemberg allein gesucht werden können“. Man arbeite mit vielen Partnern zusammen, etwa der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ziel ist es beispielsweise, für die nächste Zukunft ein Frühwarnsystem für Baumstress zu entwickeln.

Baumschulen werden wiederbelebt

Doch was kann aktuell getan werden? Nachpflanzen ist eine der Rettungsmöglichkeiten. In Schwetzingen wurde die Baumschule wieder belebt – früher hatte eine solche jeder größere Park. Die Baumschule in Schwetzingen soll auch besondere Bäume des Schlossgartens als genetische Ressource für die Zukunft sichern.

Doch wie erfolgreich Nachpflanzungen sein werden, ist offen. Klaus Körber, Landwirtschaftsdirektor an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau erklärt, warum. Früher habe er zum Beispiel eine kleine Eiche gepflanzt „mit der Gewissheit, dass sie in so und so vielen Jahren so und so groß sein würde“.

Jetzt, sagt Klaus Körber „können auch fünf herauskommen. Oder gar nichts. Ob die Bäume anwachsen, ist ungewiss. Ob sie überhaupt noch das Glück haben, Riesen werden zu dürfen, steht in den Sternen. Bäume in unserer Zeit pflanzen – das ist ein bisschen wie Russisch Roulette spielen“.

Pilzbefall nimmt zu

Fachleute mit viel Erfahrung müssen den Standort eines jeden gefällten Baumes unter die Lupe nehmen, untersuchen, ob beispielsweise ein Pilz den Baum befallen und mitgeholfen hat, dem Baumriesen den Garaus zu machen. Solche Pilze gibt es schon immer, doch Trockenheit und Hitze schwächen die natürliche Abwehr der Bäume gegen sie.

Rudi Kaufmann schaut sich die Wurzeln eines Baums an. (Foto: Norbert Neetz/Imago)

Die Experten müssen entscheiden, welcher Baum am besten in die Gartenarchitektur passt, die größten Anwachschancen hat. Erst nach rund zehn Jahre ist der Baum aus dem Gröbsten heraus.

Natürlich könnten angesichts der sich wandelnden Klimabedingungen auch neue Baumsorten in Deutschland heimisch werden. Anstelle von Stieleichen könnten trockenheitsverträgliche Traubeneichen gepflanzt werden, oder im Mittelmeerraum beheimatete Flaumeichen.

Mit Pflanzenkohle gefährdete Bäume retten

Mit ihnen verändert sich nach und nach das Bild der Parks. Eine Möglichkeit, möglichst viele Bäume zu retten: Pflanzenkohle in den Boden rund um die gefährdeten Bäume einarbeiten.

Der Naturstoff speichert Wasser und Nährstoffe. Zudem fördert er Mikroorganismen und bewirkt die Anreicherung von Humus. Schlossgarten Schwetzingen erproben Gärtner, inwieweit sich die Speicherkapazität der sandigen Böden für Wasser und Nährstoffe erhöht werden kann, das Wurzelwerk der Bäume durch eine artenreiche Begrünung im Wurzelbereich, die Mikro-Nährstoffe liefern soll, gestärkt und die Baumgesundheit insgesamt unterstützt werden kann.

„Wir können es schaffen“

Zudem mahnen sowohl Hörrmann als auch Körber das Sammeln und Verwenden von Regenwasser an. „Es geht nicht mehr ohne“, sagen die beiden. Dass dafür viel Geld und sehr viel mehr Personal aufgewendet werden muss, ist den beiden klar. „Wir haben kein Recht auf Bäume“, betont Körber. „Schauen sie sich andere, baumlose Gegenden auf dieser Welt an.“ Hörrmannsagt aber auch: „Vor zwei Jahren war ich noch viel mut- und hoffnungsloser. Seither ist viel geschehen. Zwar sind wir noch nicht über dem Berg. Aber wir können es schaffen, wenn wir weiter professionalisieren.“

Dass Profis ranmüssen, davon ist auch Rudi Kaufmann überzeugt. Er zeigt auf eine jahrzehntealte Ulme, die auf den ersten Blick gesund aussieht, sagt: „Auf sie müssen wir aufpassen. Sie fängt an zu kränkeln.“ Von anderen Ulmen, deren Kronen nur noch schütteres Laub haben, weiß er, dass „wir sie nicht retten können und fällen müssen“ – die Kosten dafür betragen bis zu 1500 Euro pro Baum.

Rudi Kaufmann weiß, dass er sich von einigen Koniferen im sogenannten „green belt“, dem für englische Landschaftsparks typischen Grüngürtel, verabschieden muss. Alle 14 Tage macht der Experte einen Rundgang mit dem Gärtner, schaut jeden Baum an. Einmal pro Jahr gibt es eine große Bauminspektion mit Abklopfen und unter Umständen Anbohren, also einer Untersuchung mit dem sogenannten Schalltumorhammer. Klar ist schon jetzt: Exoten, die früher unter Frost zu leiden hatten, kommen bisher mit dem Klimawandel gut zurecht.

Ein Tornado, 26 000 Euro Schäden

Rudi Kaufmann geht durch den Park. Der Baumexperte schaut in die Kronen der beiden Blutbuchen, die der Tornado in die Mangel genommen hat. 26000 Euro hat es gekostet, die Schäden, die der Tornado in zehn Minuten im gesamten Park angerichtet hat, zu beseitigen.

Früher haben wir nie gedacht, dass ein Tornado bei uns wüten könnte. Das hat man nur aus den USA gekannt. Rudi Kaufmann

Das Jahresbudget für Sachkosten im Park beträgt 35000 Euro, erst kürzlich wurde zu einer Spendenaktion aufgerufen. „Früher haben wir nie gedacht, dass ein Tornado bei uns wüten könnte. Das hat man nur aus den USA gekannt.“

Seit diesem einschneidenden Erlebnis zögert Rudi Kaufmann, eine der ursprünglichen für den Schlosspark typischen Sichtachsen, die zugewachsen ist, wieder zu öffnen – sie könnte einem möglichen Tornado den Angriff erleichtern. Vielmehr zieht er es derweil vor, die Resilienz seiner Bäume zu beobachten, um daraus Folgerungen für die Pflanzenwahl, für die Zukunft zu ziehen. Und er hofft auf Regen für die gestressten Bäume und Sträucher.

Experte fordert Baumschutzverordnungen

Die Geschichte von Schloss Fachsenfeld reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Es ist ein Ort zwischen Tradition und Moderne, zum Verweilen und Genießen. Sein Park, heißt es, „schmiegt sich abenteuerlich ans Kochertal“. Wahrscheinlich ist, dass Oberhofgärtner Bosch, der unter König Wilhelm I. Dienst tat und auch beispielsweise in der Wilhelma Hand angelegt hat, am Rahmenkonzept des Parks mitgewirkt hat.

Rudi Kaufmann hat noch Baron Reinhard von Koenig-Fachsenfeld, den letzten, adligen Besitzer, persönlich gekannt. Dem Baron lag der Park sehr am Herzen. Nach dem Tod des deutschen Ingenieurs, Erfinders, Automobil- und Motorradrennfahrer im Jahr 1991 ist das Schloss in eine noch von ihm und dem früheren Aalener Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle gegründete Stiftung übergegangen, die Anlage für die Öffentlichkeit geöffnet worden.

Rudi Kaufmann wird alles in seiner Macht Stehende tun, um den Park zu erhalten. „Das ist für mich eine Ehre“, sagt der Baumliebhaber. Mehr als 30 Jahre lang war der Experte Leiter des Grünflächenamts der Stadt Aalen. Noch 2019, kurz vor seiner Pensionierung, hat er versucht, eine Baumschutzverordnung durchzubringen. Vergebens.

„Manche Leute meinen immer noch, dass man für Bäume nichts tun muss, sie von allein wachsen.“ Kaufmann zeigt auf einen Baumriesen im Schlosspark. „Selbst wenn man 100 junge Bäume für ihn pflanzen würde, könnten sie alle zusammen nicht das erreichen, was dieser Riese leistet.“