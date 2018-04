Die Opposition hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Teilen Schönfärberei bei der Sicherheitslage im Südwesten vorgeworfen. Strobl selbst bekräftigte am Donnerstag im Landtag in Stuttgart, Baden-Württemberg sei Spitzenreiter in Sachen Sicherheit. AfD-Fraktionschef Bernd Gögel meinte hingegen, es seien immer weniger Polizisten auf den Straßen unterwegs. FDP-Innenexperte Ulrich Goll bezeichnete die Sicherheitsbilanz als „reichlich durchwachsen“. So sei eine Aufklärungsquote von jetzt mehr als 20 Prozent bei den Wohnungseinbrüchen nach wie vor wenig. SPD-Innenexperte Sascha Binder warf Strobl noch einmal vor, der Polizei in Sigmaringen die Arbeit dadurch erschwert zu haben, dass er ein Sicherheitspaket samt geplanter „verdeckter Kräfte“ des Landeskriminalamts veröffentlichte.

Tagesordnung

Sicherheitsbericht