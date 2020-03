Wie geht's ins Hotel? Mann ruft zwanzigmal den Notruf

Weil er nicht wusste, wie er in sein Hotel zurückfinden sollte, hat ein 53-jähriger Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr rund zwanzigmal beim Notruf der Polizei angerufen haben. Immer wieder wollte der Mann wissen, wie er von der Steinbeisstraße zu seinem Hotel gelangen könne. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Aufforderungen, die Anrufe über Notruf zu unterlassen, ignorierte der Mann. Jetzt muss er mit einer Strafanzeige wegen "Missbrauch von Notrufen" rechnen. Weil der Rumäne in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Damit soll das Strafverfahren gesichert werden.