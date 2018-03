Für die Erstklässler in Baden-Württemberg und in Bayern hat in dieser Woche die Schule begonnen. Nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen müssen die Mädchen und Jungen nun lernen, sondern auch, wie sie sicher zur Schule kommen. „Die Kinder sollten so früh wie möglich alleine zur Schule gehen und darauf vorher gut vorbereitet werden“, sagt der Geschäftsführer der baden-württembergischen Landesverkehrswacht, Robert Newart. Das Land setzt dabei jedes Jahr zum Schuljahresbeginn auf die Aktion „Sicherer Schulweg“, die von der „Schwäbischen Zeitung“ unterstützt wird.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei in Baden-Württemberg landesweit 606 Verkehrsunfälle auf dem Schulweg aufgenommen. Das entsprach einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozent. Ein Kind ist im vergangenen Jahr auf dem Schulweg tödlich verunglückt. Schwer verletzt wurden 117 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre, leicht verletzt wurden 482 Kinder.

In Bayern gab es bis Anfang August 439 Schulwegunfälle, das sind sechs Prozent mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. 502 Kinder wurden dabei verletzt, das sind gut vier Prozent mehr als 2015.

Bei der Prävention von Unfällen auf dem Schulweg arbeitet die Verkehrswacht mit unterschiedlichen Bausteinen. Dazu gehören zum einen Plakate und Ampelbilder, die Erwachsene zum vorsichtigem Fahren auffordern. Auch Schülerlotsen werden rekrutiert. Aber auch Aktionen wie der „Tote Winkel“, bei denen Schüler die eingeschränkten Sichtverhältnisse von Lkw- und Busfahrern kennenlernen. Hinzu kommen Kampagnen, bei der Schüler unter anderem lernen, wie wichtig es ist, einen Fahrradhelm zu tragen.

Schon im Kindergartenalter vermittelt die Verkehrswacht den Jungen und Mädchen das sichere Verhalten im Straßenverkehr. „In diesem Alter können wir prägend eingreifen und so sehr viel erreichen“, sagt Newart.

Aber auch die Vorbereitung auf den Schulweg durch die Eltern ist wichtig. Newart rät, den sicher-sten Schulweg zu ermitteln und ihn gemeinsam mit den Kindern abzulaufen. „Das ist nicht immer der kürzeste, aber mit Sicherheit der beste Weg“, sagt er. „Man sollte dem Kind erklären, dass es nur an gesicherten Stellen die Straße überqueren darf, also an Ampeln und Zebrastreifen.“ Eine effektive Übung sei es auch, die Rolle mit dem Kind zu tauschen und dem angehenden Erstklässler die Führung auf dem Weg zu überlassen.

Auch wenn die Jungen und Mädchen den Weg zur Schule schon vor der Einschulung geübt haben, empfiehlt Newart die Kinder in der ersten Woche zu begleiten. „Dann sollten Eltern überprüfen, ob das Kind den empfohlenen Weg nutzt und auch die gegebenen Ratschläge beherzigt“, sagt Newart.

In der vierten Klasse absolvieren die Grundschüler in der Regel eine Radfahrausbildung. Schulkinder schon vorher alleine mit Rad zur Schule fahren zu lassen, sieht Newart kritisch: „Es mag berechtigte Ausnahmen geben, generell aber sollten Grundschüler ihren Schulweg besser zu Fuß zurücklegen. Aus guten Gründen wird die praktische Radfahrausbildung erst im vierten Schuljahr durchgeführt.“