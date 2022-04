Tragische Geschichte: Wie ein Schlosser aus dem Schwarzwald mit der Titanic unterging

Bevor Leo Zimmermann in der Kälte und ewigen Dunkelheit des Nordatlantiks seine letzte Ruhestätte findet, träumt er von einem besseren Leben. Weniger beschwerlich als jenes in dem Schwarzwalddorf Todtmoos Anfang des 20. Jahrhunderts. „Es waren karge Zeiten damals“, sagt Manfred Zimmermann zur „Schwäbischen Zeitung“, besagter Leo Zimmermann war sein Großonkel. 29 Jahre alt ist dieser damals, hat neun Geschwister, fünf Brüder und vier Schwestern. Der Vater, ein Handelsvertreter, muss häufig den Hof verlassen, auf dem alle anpacken müssen, um in der rauen Landschaft das Überleben zu sichern.

„Jeder Bauernhof hatte damals einen eigenen Wald“, erzählt Zimmermann, für ein Zubrot werden in Heimarbeit Kochlöffel und Wäscheklammern aus Holz gefertigt. „Weil es so schwer war, ein gutes Auskommen zu finden, beschloss die Familie, ihr Glück in Kanada zu suchen.“ Die Brüder Edwin und Arnold leben zu dieser Zeit schon in Saskatoon, östlich von Edmonton, nun soll Leo folgen. Der kauft sich für bitter ersparte 390 Schweizer Franken das Ticket 315082 bei der Auswanderagentur Kaiser & Cie. in Basel für eine Überfahrt nach New York mit der White-Star-Linie. Das gebuchte Schiff soll bei der Überseereise seine Jungfernfahrt bestreiten. Es heißt Titanic.

Purer Luxus: Blick in die „Titanic“-Ausstellung in London. (Foto: Joe Maher / DPA)

Leo Zimmermann, der als Schlosser Pferde- und Heuwagen beschlägt und mit Leidenschaft Trompete spielt, wird so Teil der mythen-reichsten und berühmtesten Schiffskatastrophe der Welt. Die wohl wie kaum ein anderes Unglück dokumentiert und analysiert wurde, deren Untergang zum festen Bestandteil der Populärkultur zählt. Allein Dutzende Verfilmungen widmen sich dem Drama, darunter der mit elf Oscars prämierte Kassenschlager mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio, der den Kult um die Titanic bis heute befeuert. Für die echten Passagiere dagegen ist jene Nacht, als ein Eisberg den Rumpf der Königin der Meere aufschlitzt, ein Kampf ums Überleben, den die meisten verlieren. Dazu zählt auch der Südbadener Leo Zimmermann.

Die Titanic setzt neue Maßstäbe in Sachen Technik und Luxus

Der Auswanderer steht am 10.April 1912 an der Reling, als die Titanic im Hafen von Southampton ablegt in Richtung Neue Welt. Zimmermann hat ein Ticket für die dritte Klasse erworben, also tief im Bauch dieses gigantischen Dampfers, der so hoch ist wie ein zehnstöckiges Haus, der neue Maßstäbe in Sachen Technik und Luxus setzt – und seinen Erbauern als unsinkbar gilt. Wie es Zimmermann auf der Überseereise ergeht, lässt sich recht gut rekonstruieren durch Schriftstücke, die der Heimatforscher Ludwig Kühner im Staatsarchiv Freiburg entdeckt hat, sowie durch einen 20-seitigen Brief, den ein gewisser Anton Kink aus Zürich nach dem Untergang an die Auswanderagentur Kaiser & Cie. schreibt.

Kink will mit seiner Frau Luise, die aus Enzberg bei Pforzheim stammt, der gemeinsamen Tochter sowie den Geschwistern Vinzenz und Maria nach Amerika übersiedeln. Leo Zimmermann gehört zu ihrer Reisegruppe von Basel nach Southampton und nächtigt auch später mit Kink auf der Titanic in der Sechs-Mann-Kabine E-58, die Frauen werden getrennt untergebracht.

Beschreibt Kink die Fahrt nach Southampton noch als strapaziös mit langen Wartezeiten, überfüllten Quartieren und üblem Essen, verbessern sich auf der Titanic die Umstände deutlich, die Mahlzeiten sind jetzt genießbar und die Kabinen bequem, auch in der dritten Klasse. Allerdings kein Vergleich mit den darüberliegenden Luxusdecks, edel ausgestattet mit Holz getäfelten Wänden und Decken, mit Teppichböden und Kronleuchtern, mit Fahrstühlen, Turnhalle und einem Schwimmbad. Pracht und Komfort verlieren sich jedoch vom 14. auf den 15. April, in der Unglücksnacht.

Um 23.39 Uhr meldet ein Matrose: „Eisberg voraus!“

Das Schiff fährt an diesem Abend südöstlich von Neufundland, bei eisiger Kälte liegt ein sternenklarer Himmel über dem funkelnden Meer. Die Passagiere der ersten Klasse speisen Austern, Lachs in Schaumsoße sowie Filet Mignon mit Gänseleber und Artischockenherzen. In der dritten Klasse bekommt Leo Zimmermann schon am Nachmittag zum Tee gedünstete Feigen mit Reis serviert, später Grütze, Kabinenkekse und Käse. Die Speisesäle haben sich längst geleert, als um 23.39 Uhr ein Vollmatrose im Krähennest erst vor Schreck erstarrt und dann die Messingglocke läutet. Er meldet: „Eisberg voraus!“

Die Maschinen werden sofort gestoppt, das Ruder hart Steuerbord umgeschlagen. Die Offiziere auf der Brücke glauben an den Erfolg des Manövers. Ein Irrtum. Auch wenn sich das Unvermeidliche nur langsam offenbart. So erlebt der Zweite Offizier Charles Herbert Lightoller in seiner Kabine die Kollision mit dem Eisberg nur als leichtes Zittern im stählernen Rumpf. Dem Bäcker der Kombüse im Heck fällt ein Tablett mit Brot runter. Im Bug des Schiffes dagegen – in Kabine E-58 – herrscht heller Aufruhr.

„Am Sonntag abends gingen wir, ohne etwas Gefährliches zu ahnen, gemütlich zu Bett“, schreibt Kink in seinem Brief, „und wir haben gut geschlafen, als um 11.45 Uhr ein furchtbarer Stoß & Getöse uns aus dem Schlaf weckte.“ Sein Bruder Vinzenz rennt aus der Kabine, Anton, nur zum Teil bekleidet, folgt ihm nach oben zum Brunnendeck – das übersät ist mit Eisbrocken. „Es wurde mir gesagt, dass die Titanic auf einen Eisberg gefahren ist, es sei aber keine Gefahr vorhanden, ich sollte mich beruhigen und in die Kabine zurückgehen.“ Von allen Seiten hört er: „Die Titanic kann gar nicht sinken.“ Der nächste, diesmal tödliche Irrtum.

Der Eisberg hat die vordersten sechs Abteilungen aufgerissen; die zwei Frachträume, die Squashhalle auf dem F-Deck sowie die Kesselräume 5 und 6. Keine zehn Minuten nach der Kollision sind bereits 4000 Tonnen Wasser durch die Risse in das Schiff geströmt. Notrufe werden abgeschickt, Rettungsboote gefiert und unter höllischem Lärm Dampf aus den Schornsteinen abgelassen. Thomas Andrews, der Ingenieur, rechnet fieberhaft und kommt zu einem dramatischen Ergebnis: In ein- bis eineinhalb Stunden wird die Titanic sinken.

Anton Kink ist zurück unter Deck und weckt die Frauen. Panik bricht aus, die Familie kämpft sich durch das Gewirr von Gängen, Treppenhäusern und Menschen, verliert im Tumult Antons Bruder, seine Schwester und auch Leo Zimmermann. Sie erreichen aber irgendwie das Bootsdeck. Wo Frau und Kind zwar das Rettungsboot 2 besteigen dürfen, ein Besatzungsmitglied dem Vater jedoch unmissverständlich klarmacht: keine Männer!

Geistlicher Zuspruch durch den Benediktinerpater

Was dann geschieht, schildert Kink dem „Milwaukee Journal“ in einem Interview, das am 24. April 1912 erscheint: „Ich wurde an der Schulter berührt und gebeten, einen Schritt zurückzutreten, woraufhin meine Frau und mein Kind aus voller Kehle weinten, als sie zurückgelassen wurden. Ich duckte mich nach unten, durchbrach diejenigen, die herumstanden, und sprang in das Boot, als es abgesenkt wurde.“ Die Rettung. Die seinen Geschwistern genauso wenig gelingt wie Leo Zimmermann, der es womöglich nicht aus dem Bauch des Unterdecks schafft. Der in diesen schicksalshaften Minuten vielleicht aber Zuspruch findet bei Pater Joseph Peruschitz.

Peruschitz stammt aus dem bayerischen Dorfen (Kreis Erding), der Sohn eines ungarischen Gleisbauers studiert nach der Volksschule Philosophie und Theologie. Im sechsten Semester tritt er als Noviziat ins Benediktinerkloster Scheyern ein, wo er auch vom Erzbischof zum Priester geweiht wird. Die Karwoche 1912 verbringt er noch im Kloster St. Augustine in Ramsgate, von wo er zusammen mit dem Pater Thomas Byles aufbricht, um beim Aufbau einer Benediktinerschule in Minnesota zu helfen. Auf der Titanic hält der 41-Jährige mit seinem Mitbruder Hl. Messen auf Deutsch und Ungarisch. Als in jener Nacht Chaos und Todesangst ausbrechen, bewahren die Gottesmänner völlige Ruhe. Sie folgen allein ihrem Glauben und ihrer Berufung.

Bakterien, die sich durch die Schiffshülle fressen, Rost und Ozeanströmungen setzen dem Wrack der „Titanic“ stark zu. (Foto: Atlantic Productions / DPA)

Die beiden, so schildern es Überlebende, helfen Frauen und Kindern, beten mit gläubigen Passagieren, sie nehmen Beichten ab und sprechen Mut zu, während das Schiff Stück für Stück im Wasser verschwindet. Den Priestern werden auch Plätze im Rettungsboot angeboten, was sie höflich ablehnen. Die New Yorker Zeitschrift „America“ schreibt 1912: „Als das letzte Boot hinabgelassen war, sahen die Insassen dieses Bootes ganz deutlich, wie die beiden Pries-ter den Rosenkranz vorbeteten, und hörten, wie eine große Anzahl kniender Passagiere in inbrünstigen Gebeten antwortete. Dann erloschen die Lichter der Titanic, sodass man nicht mehr sehen konnte; aber man hörte weder Jammergeschrei noch Schreckensrufe.“

Nur die Klänge der Bordkapelle sind noch zu hören, die immer wieder den Choral „Näher mein Gott zu dir“ spielt. Um 2.12 Uhr explodiert einer der Kessel, wenige Minuten später bricht der Ozeanriese auseinander, das Heck neigt sich in die Senkrechte und die Titanic versinkt im Meer.

Das Unglück als Sinnbild für den Größenwahn des Menschen

Nur 711 der 2201 Passagiere und Besatzungsmitglieder überleben. Die Katastrophe gilt vielen als Sinnbild für den Größenwahn des Menschen und einen verhängnisvollen Technikglauben. An Bord sollen auch 22 Deutsche gewesen sein, etwa ein halbes Dutzend aus Süddeutschland. Aus Kabine E-58 überlebt wohl nur Anton Kink, sein spektakulärer Sprung ins Boot bringt ihm allerdings kein Glück. In Amerika pachtet er zwar eine Farm, lässt sich 1919 aber von seiner Frau Luise scheiden und kehrt in seine Heimat Graz zurück.

Von dort wandert er später mit neuer Familie nach Brasilien aus, wird krank und verliert in der Ferne sein ganzes Geld. Luise, die Württembergerin, lebt bis zu ihrem Tod zurückgezogen in Amerika. Über ihre Erlebnisse auf der Titanic hat sie nie gesprochen.

Ein Fragment der Titanic. (Foto: Andrew Milligan/PA / DPA)

In Todtmoos kommt nach den Schreckensnachrichten kurz Hoffnung auf, heißt es doch zunächst, Leo Zimmermann habe überlebt. „Nur einen Tag später folgte jedoch die Berichtigung“, erzählt Manfred Zimmermann der „Schwäbischen Zeitung“. Damals hofft die Familie wenigstens auf eine Entschädigung und fordert in einem Schreiben 8050 Mark mit der Erklärung: „Hinzusetzen wollen wir noch, dass der Vater und alle Geschwister arme Leute sind und dass die angeforderte Summe gewiss niedrig ist.“ Das Generalkonsulat lässt sich aber nicht erweichen – und gewährt nur 805,35 Mark.

An Leo Zimmermann erinnert heute ein Foto, das ihn als 16-jährigen Trompeter mit dem Musikverein Todtmoos zeigt, sowie seit dem vergangenen Jahr eine Gedenktafel auf dem Friedhof der Gemeinde. „Das freut uns natürlich“, sagt Manfred Zimmermann, der 70-Jährige lebt noch heute in jenem Haus im Schwarzwald, aus dem sein Großonkel einst in die Neue Welt aufbrach. Bevor seine Sehnsucht nach einem weniger kärglichen Dasein in einer kalten Nacht im Atlantik versank.