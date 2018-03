Die aus Baden-Württemberg stammende CDU-Politikerin Annette Widmann-Mauz soll Staatsministerin für Integration im Kanzleramt werden. Parteikreise bestätigten am Sonntag einen Bericht der „Bild am Sonntag“. Widmann-Mauz ist seit 2009 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium. Im Bundestag sitzt sie seit 1998. Widmann-Mauz (51) kommt aus Balingen (Zollernalbkreis). Sie ist Bundeschefin der Frauen-Union und gilt als Anhängerin von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Zuvor war spekuliert worden, Widmann-Mauz könnte Gesundheitsministerin werden. Die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin Merkel will aber nach dpa-Informationen ihren konservativen Kritiker Jens Spahn (37) als Gesundheitsminister ins Kabinett einbinden. Damit kommt sie Forderungen der Jungen und Konservativen in der CDU nach einer Verjüngung und Erneuerung in Partei und Kabinett entgegen.

Offiziell wollte die Kanzlerin den Führungsgremien ihrer Partei ihre Liste für die Ministerposten der CDU im Laufe des Sonntags vorlegen. Dann tagen nacheinander das CDU-Präsidium und der Parteivorstand. An diesem Montag sollen dann rund 1000 Delegierte eines Sonderparteitages dem Koalitionsvertrag mit der SPD zustimmen und Saar-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin von Peter Tauber zur Generalsekretärin wählen.