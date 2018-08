Widmann-Mauz lobt Orientierungsangebote für Flüchtlinge

Neu eingereiste Flüchtlinge sollten nach Ansicht der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, von Anfang an Angebote zur Orientierung in Deutschland bekommen. In der Landeserstaufnahmeeinrichtung (Lea) in Sigmaringen gebe es sie - und alle Beteiligten hätten geschildert, wie wichtig solche Anleitungen zum Zurechtfinden und zum Alltagsleben in der Lea und in Deutschland seien, sagte sie nach einem Besuch am Freitag in Sigmaringen. Im Rahmen solcher Angebote könne auch erklärt werden, welche Erwartungen die Gesellschaft an Flüchtlinge habe.

Sigmaringen war im Frühjahr in den Schlagzeilen, weil sich einzelne Bewohner der Lea auffällig verhielten, zum Beispiel stahlen oder mit Drogen handelten. Daraufhin war ein Sicherheitskonzept gestartet worden mit engmaschigen Zutrittskontrollen zur Lea, einer Videoüberwachung und einer „Null Toleranz“-Strategie auch mutmaßlich kleineren Vergehen gegenüber. Widmann-Mauz sagte, ihr sei vermittelt worden, dass sich die Situation in Sigmaringen seitdem deutlich verbessert habe. In der Einrichtung leben nach Angaben des Regierungspräsidiums Tübingen derzeit rund 650 Menschen.