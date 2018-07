Stuttgart (dpa/lsw) - Bei der Berufung des FDP-Politikers Johannes Schmalzl zum Generalbundesanwalt sind überraschend Hindernisse aufgetaucht. Mehrere SPD-regierte Bundesländer sperren sich gegen die vom Bundeskabinett bereits gebilligte Personalie. Im Rechtsausschuss des Bundesrates, der dem Plenum der Länderkammer eine Empfehlung geben sollte, habe es am Mittwoch keine Mehrheit für Schmalzl gegeben, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ (Freitag). In der von Hamburgs Justizsenatorin Jana Schiedek (SPD) geleiteten Sitzung hätten sieben Ländervertreter mit Ja und sieben mit Nein gestimmt. Zwei Länder hätten sich der Stimme enthalten: das grün-rot regierte Baden-Württemberg sowie das rot-grün regierte Rheinland-Pfalz.

Aus Kreisen der Länder wurde der Bericht am Freitag weitgehend bestätigt. Ein Sprecher der Hamburger Justizbehörde wollte auf Anfrage keine Details nennen. Es bestehe aber weiterer Gesprächsbedarf. Ein Regierungssprecher in Baden-Württemberg lehnte ebenfalls eine Kommentierung der Personalie ab. Der Bundesrat soll am 23. September über die Personalie entscheiden

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) hatte den Stuttgarter Regierungspräsidenten und Parteifreund Schmalzl für den Posten vorgeschlagen. Er soll Nachfolger von Generalbundesanwältin Monika Harms werden, die Ende September aus Altersgründen aus dem Amt scheidet.

