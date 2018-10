Whispering Angel ist neue Winterkönigin des deutschen Turfs

Die zwei Jahre alte Stute Whispering Angel ist die neue Winterkönigin des deutschen Turfs. Mit ihrem Jockey Martin Seidl im Sattel gewann Whispering Angel am Sonntag vor 6500 Zuschauern das gleichnamige Rennen auf der Iffezheimer Galopprennbahn und holte beim zweiten Start den zweiten Sieg. Akribie mit Jockey Maxim Pecheur bescherte dem Kölner Championtrainer Markus Klug sogar einen Doppelsieg im Preis der Winterkönigin. Der Coach hatte insgesamt fünf Starterinnen im Rennen. Dritte wurde nach 1600 Metern Invanka unter Bauyrzhan Murzabayev.

Whispering Angel steht im Besitz des Gestüts Park Wiedingen von Helmut von Finck, das auch der Züchter der neuen Winterkönigin ist. Trainer Markus Klug schaffte das Kunststück, das wichtigste Rennen für zweijährige Stuten in Deutschland zum vierten Mal in Serie zu gewinnen.

Rock My Love, Well Spoken und Dhaba hatten in den letzten drei Jahren für ihn gesiegt, nun setzte Whispering Angel die beeindruckende Serie des Trainers fort. „Eigentlich konnte ich ja nur verlieren, mit meinen chancenreichen Pferden im Rennen. Ich bin froh, dass es geklappt hat mit einem ersten und zweiten Platz“, sagte Klug.

