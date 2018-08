Whiskeyfass-Rollen und Baumstammwerfen bei „Highländgames“

Von Steinstoßen bis Baumstammwerfen: In Schottenröcken messen sich am heutigen Samstag in Horgenzell (Kreis Ravensburg) Hartgesottene bei den „Oberschwäbischen Highländgames“. In 16 Zweierteams treten sie in kuriosen Disziplinen gegeneinander an. „Neu ist in diesem Jahr das Steinstoßen“, sagte Mitorganisator Frank Brielmaier. Dabei müsse ein 15 Kilogramm schwerer Brocken möglichst weit gestoßen werden. „Das ist wie Kugelstoßen nur urtümlicher.“

Frühere Disziplinen wie Most-Schöpfen, Baumstammwerfen und Whiskeyfass-Rollen gibt es auch. Zudem findet diesmal ein Schau-Schafehüten statt. Dabei lotst ein Schäfer die Tiere mit einem Hund durch einen Parcours. Die „Highländgames“ bringen schon zum siebten Mal schottisches Flair nach Oberschwaben. Der Sieger erhält als Hauptpreis einen Pokal, der auf einem Stück eines Baumstammes montiert ist.

Programm