Liebe, Beziehungen und Partnerschaft - Europas größtes indisches Filmfestival zeigt in diesem Jahr ganz viel Herz. Wie ein roter Faden ziehen sich diese Themen von Mittwoch (18.7.) an durch das fünftägige Programm mit 45 aktuellen Filmen aus ganz Indien, wie die Veranstalter vorab mitteilten. Eröffnet wird das Festival am Mittwochabend mit der modernen Liebeskomödie „Kuchh Bheege Alfaaz - Rain Soaked Words“. Regisseur Onir bringt eine Romanze auf die Leinwand, die im WhatsApp-Kosmos spielt.

Eine große Bollywood-Hochzeitskomödie verspricht „Veere Di Wedding“ von Regisseur Shashanka Ghosh, hieß es. Bereits zwei Tage nach der Weltpremiere in Indien ist auch der Sommerfilm „Dhadak“ von Shashank Khaitan im Stuttgarter Metropol-Kino zu sehen. Das Programm bis 22. Juli spiegele die ganze Vielfalt des indischen Kinos mit all seinen Regionen, Sprachen und Themen wider.

Der Hauptpreis des Festivals, der „German Star of India“, für den besten Spielfilm ist mit 4000 Euro dotiert. Je 1000 Euro gibt es für den besten Kurzfilm, die beste Doku und den Publikumspreis.

Indisches Filmfestival