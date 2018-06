WG-Leben beendet: Elefantenbulle Voi Nam wieder in Leipzig

Der Elefant Voi Nam, der fünf Jahre lang in Deutschlands erster WG für junge Elefantenbullen gelebt hat, ist wieder nach Leipzig zurückgekehrt. Er war 2010 nach Heidelberg gezogen, um dort sein Sozialverhalten zu schulen. Der 13 Jahre alte Dickhäuter sei am Dienstagabend wohlbehalten wieder eingetroffen, teilte der Zoo Leipzig mit. Er soll nun für Elefantennachwuchs sorgen.

Zusammen mit anderen jungen Elefantenbullen hatte Voi Nam in Heidelberg eine Wohngemeinschaft der „jungen Wilden“ gebildet. In freier Wildbahn werden die jungen Bullen im Alter fünf bis acht Jahren von der Herde verstoßen - bei Elefanten herrscht strenges Matriarchat. Die Tiere ziehen dann bis zur Geschlechtsreife im Alter von etwa 15 Jahren in Junggesellengruppen umher.

In Tierparks war es bisher üblich, die pubertierenden Dickhäuter in dieser Zeit allein ohne Kontakt zu anderen Elefanten zu halten. Mit den entsprechenden Folgen: Sie sind Experten zufolge nicht sozialisiert und können später sogar Elefantenkühe angreifen.

