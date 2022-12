Wetterwechsel zum Wochenstart: Das erwartet uns rund um Weihnachten

Am vierten Adventswochenende herrscht in weiten Teilen Deutschlands ruhiges Winterwetter. Durch das Hoch "Kaspar" seien die Wettervorgänge deutlich unspektakulärer als in den vergangenen Tagen, sagte Meteorologe Florian Bilgeri vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag. Die Temperaturen werden im Lauf der Woche deutlich ansteigen. Und an den Alpen bereitet das Wetterphänomen Föhn einigen Menschen sprichwörtliches Kopfzerbrechen.

Am Sonntagvormittag kann es in den Niederungen noch zu Nebel und Hochnebel kommen, der sich auch im weiteren Tagesverlauf nur sehr zögerlich auflöst.

An der Donau bleibt es mancherorts den gesamten Tag über trüb. In den restlichen Regionen im Südwesten kann dagegen mit Sonnenschein gerechnet werden, der ab und an von vorbeiziehenden Wolkenfeldern unterbrochen wird.

Und es bleibt kalt - noch. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen -8 Grad in Oberschwaben und +1 Grad bei Lörrach, im höheren Bergland um +3 Grad.

Achtung: Glättegefahr bleibt bestehen

In der Nacht zum Montag ziehen dichtere Wolken auf. Gerade im Berufsverkehr ist am Montagmorgen Vorsicht geboten. In einigen Regionen von Baden-Württemberg und Bayern besteht Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. Hinzu kommt vor allem in Oberschwaben Glättegefahr durch lokal auftretende Nebelfelder.

Die Tiefstwerte liegen am Montag zwischen -1 und -11 Grad. Doch mit der Eiseskälte ist es ab Dienstag dann vorbei. Die Temperaturen steigen deutlich an, mit Höchstwerten zwischen +3 und +12 Grad. In diesem Rahmen bleiben die Temperaturen auch bis Weihnachten. Immer wieder kann es zu leichten Regenschauern kommen.

Zum Freitag und dem Wochenende fließt dann noch mildere Luft heran und es wird vor allem zu Heiligabend zunehmend windig, heißt es bei der Wetterwarte Süd. Ob sich der bereits gefallene Schnee also halten und zumindest für einen Hauch von weißen Weihnachten sorgen kann, ist äußerst fraglich.

Kaum Chancen auf weiße Weihnachten

Gerade im aktuell noch verschneiten Allgäu kann bereits an diesem Sonntagabend und zum Wochenbeginn ein dort typisches Wetterphänomen für Schneeschmelze sorgen: Föhn.

Föhn entsteht dadurch, dass feuchte Luft auf der Luv-Seite (dem Wind zugewandte Seite) vor einem Gebirge aufsteigt. Dadurch kühlt sie sich ab, das Wasser kondensiert und es bilden sich Wolken. Ab einer gewissen Schwere fällt aus diesen Wolken Niederschlag. "Auf der windzugewandten Luv-Seite haben wir Regen, auf der windabgewandten Lee-Seite haben wir den Effekt des Föhns", erklärt Roland Roth, Meteorologe von der Wetterwarte Süd, im Gespräch mit Schwäbische.de.

Wenn die Wolken sich auflösen, sinkt die Luft auf der Lee-Seite wieder ab und erwärmt sich dabei. Da sie die Feuchtigkeit zuvor verloren hat, geht das besonders schnell - ein trockener, warmer Fallwind entsteht, der sogenannte Föhn.

Föhn bereitet vielen Menschen Kopfschmerzen

Nicht nur für Schneemänner und Kinder sind das schlechte Aussichten. Auch wetterfühlige Menschen bereitet der Föhn häufig Probleme. Denn viele Menschen berichten bei Föhnwetter von Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen.

Inzwischen gibt es auch einen eigenen Forschungszweig, der sich mit dem Phänomen beschäftigt, die Medizin-Meteorologie. "Dabei untersuchen Wissenschaftler, welchen Einfluss das Wetter auf den Organismus hat. Beim Föhn ist es zum Beispiel eindeutig, dass die Reaktionsfähigkeit und die Konzentration nachlassen. Deswegen sollte man bei Föhn unbedingt vorsichtig Auto fahren", warnt Wetterexperte Roth.

"Kopfschmerzen bis hin zur Migräne ist bei Frauen ausgeprägter, bei Männern die erhöhte Reizbarkeit", so Roth. Bis in die 1980er Jahre hinein seien in München sogar Prüfungen bei Föhn verschoben worden. In Bayern sei der Föhn aber auch ausgeprägter als in Baden-Württemberg. Hier sei er vor allem am östlichen Bodensee und im Allgäu bekannt.

"Föhn bereitet Menschen Kopfweh und den Meteorologen Kopfzerbrechen", scherzt Roth. "Föhn ist ein Problem bei der Vorhersage, weil er unberechenbar ist. Man weiß nicht, wie lange er anhält, wie stark er sein wird und ob er nicht doch Regen mitbringt, obwohl er ihn eher auflöst."

Aktuelle Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg im Überblick.