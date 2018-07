Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein hundert Jahre alter Wetterhahn ist in Karlsruhe von der Spitze eines Kirchturms geklaut worden. Die ein Meter große und 50 Kilo schwere Skulptur aus Blattgold ist mehrere tausend Euro wert und ein beliebtes Sammlerstück. Die Polizei teilte am Dienstag mit, die Diebe seien über das Gerüst, das zur Renovierung des Gotteshauses aufgebaut war, zu dem Tier aus Kupfer gelangt und hätten es abmontiert. Das Fehlen wurde erst am Dienstag bemerkt, obwohl der Wetterhahn bereits am vergangenen Mittwoch verschwunden war.