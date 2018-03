Wetter wird milder und regnerischer: frostige Tage vorbei

Der Frühling lässt in Baden-Württemberg noch auf sich warten - zum Wochenende wird es zwar milder, aber auch regnerischer. „Die Temperaturen gehen ordentlich hoch“, sagte Meteorologin Sarah Jäger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart am Donnerstag. Am Samstag werden Tageshöchstwerte von 10 bis 16 Grad erwartet im Südwesten erwartet, am Sonntag könnte das Quecksilber sogar bis zur 17-Grad-Marke steigen.

In der Nacht zum Freitag fällt zunächst verbreitet Regen, bevor sich dann im Tagesverlauf ein Mix aus Wolken und weiteren Regenschauern einstellt. Auf dem Feldberg treten zeitweise Sturmböen aus südwestlicher Richtung auf. „So richtiges Frühlingswetter will sich noch nicht einstellen“, sagte die Meteorologin. Immerhin: Die frostigen Temperaturen der vergangenen Tage habe der Südwesten nun erst einmal hinter sich gebracht.

Prognose für Baden-Württemberg