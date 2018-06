Das Mai-Wetter zeigt sich von seiner launischen Seite: Die Temperaturen sind am Dienstag in Baden-Württemberg auf sommerliche 25 Grad und darüber hinaus gestiegen, aber die Abkühlung lässt nicht lange auf sich warten. Mit der warmen Meeresluft vom Mittelmeer erreichte den Südwesten auch eine Kaltfront. „Dieses wechselhafte Wetter ist nicht ungewöhnlich für den Mai“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Starke Gewitter gab es nach DWD-Angaben am Dienstag in Karlsruhe sowie im Südschwarzwald. Das seien aber - anders als erwartet - keine unwetterartigen Gewitter gewesen, sagte ein Sprecher. Die Meteorologen registrierten die höchste Temperatur im Südwesten in Mannheim mit 26 Grad. Aber auch im Bergland, wo es am kältesten war, seien fast 20 Grad erreicht worden. Viele Wolken trübten jedoch die Sommer-Gefühle, vielerorts war es auch eher schwül.

Am Mittwoch dann kommt eine Abkühlung: Eine Kaltfront zieht durchs Bundesland, wie der DWD mitteilte. Im Bergland ab 800 Metern erreichen die Temperaturen laut Prognose nur noch 15 Grad. Aber auch am Rhein und im Stuttgarter Raum sollte am Morgen eine Jacke nicht fehlen - es soll maximal 20 Grad warm werden. „Das passt schon ins Bild für Mai“, sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach.

Auch der Regenschirm ist wieder angesagt - zumindest im Südosten von Baden-Württemberg. Dort kann es laut DWD bis zum Mittwochvormittag viel regnen: Betroffen seien etwa die Bodensee-Region, Sigmaringen und Biberach. Der Ausblick auf den Donnerstag lässt aber Sonnenanbeter wieder hoffen: Zu 60 Prozent scheine die Sonne, hieß es. „Es wird wieder schön.“

Pressemitteilung