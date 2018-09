Nach einem spätsommerlichen Wochenende zeigt sich die Sonne auch in der kommenden Woche im Südwesten. Anfang der Woche bleibt es trocken mit viel Sonnenschein, nur vereinzelt zeigen sich Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Baden-Württemberg am Sonntag mitteilte.

Am Mittwoch strahlt der Himmel gänzlich blau und die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad. Am Freitag sollten die Regenschirme aus dem Schrank geholt werden, die Meteorologen rechnen mit Schauern und einzelnen Gewittern. Am Wochenende wird es kälter bei Temperaturen um die 23 Grad.