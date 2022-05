Hier drohen heute Hagel und Gewitter mit lokalem Unwetter-Potenzial durch Starkregen

In Teilen Baden-Württembergs kann es heute und am Mittwoch zu starken Schauern und Gewittern kommen. Auch Hagel ist nicht ausgeschlossen. Bei wiederholt auftretenden Gewittern warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) lokal auch vor Unwettergefahr durch Starkregen. Es könnten auf den Quadratmeter 30 bis 40 Liter Regen innerhalb weniger Stunden fallen.

„Das Wetter ist in dieser Woche von einem typischen Tagesgang geprägt“, sagt Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried.

Und dieser Tagesgang läuft so ab: Zunächst scheint vielerorts die Sonne. Bald bilden sich Haufenwolken, die im Tagesverlauf mächtiger werden und gebietsweise Schauer und Gewitter bringen, so der Wetterexperte.

„Die Wolken verteilen ihre Regenlast sehr ungleichmäßig über die Region, wobei es keineswegs überall nass werden wird“, erklärt Roland Roth.

Örtlich seien heftige Platzregen, lokal begrenzt auch Hagel und starke Böen möglich. Eine Region ist besonders betroffen: „Die Schauerneigung ist im Bereich der Schwäbischen Alb und deren Umfeld größer als in den übrigen Regionen.“

Trotzdem gilt am heutigen Dienstag, dass man sich nirgendwo ganz sicher sein kann. Die Höchsttemperaturen bewegen sich je nach Sonnenscheindauer und Höhenlage zwischen 15 und 21 Grad.

Für die nächsten Tage steht wechselhaftes Wetter mit zeitweiligen Regengüssen und einzelnen Gewittern an. Am Freitag stabilisiert sich die Wetterlage, möglicherweise aber nur vorübergehend, denn am Samstag nähert sich labile Höhenkaltluft.