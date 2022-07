Schwüle Hitze hat Folgen: Blitz und Donner in der Region - Unwetter-Gefahr steigt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montagvormittag die Wetterlage für Baden-Württemberg und Bayern aktualisiert. Die Hitze am Mittag und Nachmittag soll am Abend in teils heftigen Gewittern gipfeln. Das traumhafte Wetter vom Wochenende geht damit zu Ende.

Laut DWD und Wetterwarte Süd ist bis in die Mittagsstunden durch heiße Luft aus dem Südwesten mit gebietsweiser, sehr starker Wärmebelastung zu rechnen. Für die Region Oberschwaben hat die Wetterwarte Süd dabei Temperaturen von bis zu 35 Grad ausgemacht.

Im Bereich des Bodensee ist vor allem das Gebiet um Friedrichshafen und Lindau betroffen, wo der Deutsche Wetterdienst am zweiten Tag in Folge eine Hitzewarnung herausgegeben hat. Diese gilt von 11 bis 19 Uhr. Es herrscht in der Region außerdem erneut sehr hohe Waldbrandgefahr.

Wetter in Oberschwaben: Hitze erhöht Unwetter-Gefahr

Die schwüle Hitze hat am Montag allerdings ein Nachspiel: Im Verlauf der zweiten Tageshälfte wachsen laut der Wetterwarte Süd immer mehr Haufenwolken in die Höhe aus denen am Abend starke Schauer und Gewitter aus den Alpen hervorgehen können.

Lokal begrenzt hätten sie Unwetterpotenzial für Starkregen, kleinkörniger Hagel und stürmische Böen. Die Temperaturen rasseln obendrein auf 19 bis 24 Grad.

Roland Roth, Experte bei der Wetterwarte Süd hat einen recht simplen, aber effektiven Tipp für Laien, um zu erkennen, ob ein Gewitter bevorsteht. „Schau in den Himmel und schau auf das Wetterradar.“

Etwa 30 bis 45 Minuten vorher könne man eingefärbte Radaraufnahmen analysieren und konkrete Vorhersagen fällen. Entsprechende Gewitterwolkenbildung am Himmel sollten im Blick behalten werden, sagte Roth zum Thema Hitzegewitter gegenüber Schwäbische.de.

Dass die Kaltfront des Tiefs „Daniela“ am Montagabend durch Baden-Württemberg zieht, schlägt sich auch am Dienstag in den Temperaturen nieder. Dadurch wird es in den Nachmittagsstunden 24 bis 28 Grad und damit ein Stück weit milder als am Montag.

Die letzten Regengüsse werden nach Osten abziehen. In Oberschwaben herrscht dann nur noch ein geringes Risiko für Schauer und Gewitter, Sonne und Wolken wechseln sich ab.

Mittwoch und Donnerstag wird sich Baden-Württemberg dann aller Voraussicht nach über schönes Hochsommerwetter freuen dürfen. Zum Donnerstagabend hin ist eine steigende Neigung zum Gewitter wieder möglich.

Experte: "Es wird schwül bleiben"

Ein Sprecher des DWD aus München sagte allerdings zu Wetterlage in Bayern und Schwaben: „Die gefühlte Temperatur geht nicht so deutlich zurück wie die gemessene“. Grund sei die hohe Luftfeuchtigkeit. „Es wird schwül bleiben.“ Auch in der zweiten Wochenhälfte ändere sich wahrscheinlich wenig daran.

Die Waldbrandgefahr sinkt - je nachdem, wie viel es vorher geregnet hat. An den Alpen und im Bayerischen Wald dürfte sie stärker zurückgehen, in Franken und in Schwaben womöglich nicht so deutlich, sagte der Sprecher.