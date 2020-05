Auch am Mittwoch bleibt es in Baden-Württemberg kühl, bewölkt und regnerisch. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist in den Morgenstunden im Nordosten mit Bodenglätte zu rechnen. Im Süden des Landes ist es den Tag über dicht bewölkt - gebietsweise erwarten die Meteorologen Regen, der sich ausbreitet. Im Norden scheint zunächst noch etwas die Sonne. Bis zum Abend wird jedoch auch dort Regen erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 15 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es stark bewölkt mit teils leichtem Regen.

DWD BaWü