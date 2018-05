Wetter am Pfingstwochenende: Erst Regenschauer dann Sonne

Zum Pfingstwochenende bleibt das Wetter im Südwesten zunächst wechselhaft. Erst am Pfingstmontag soll es verbreitet sonnig und warm werden. „Die Temperaturen werden von Tag zu Tag wärmer“, sagte Sarah Jäger, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD), am Freitag in Stuttgart. Für Samstag und Sonntag erwartet die Expertin tagsüber Temperaturen zwischen 15 Grad im Bergland und 23 Grad im Kraichgau. Immerhin: Ab Montag seien etwa in der Kurpfalz wieder Temperaturen von bis zu 26 Grad möglich.

Doch zunächst präsentiert sich das Wetter am Samstag noch unentschlossen. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Während es im Norden meist trocken bleibt, muss laut DWD vor allem in der Südhälfte weiter mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Deutlich regnerischer wird es dann für den ganzen Südwesten am Pfingstsonntag. „Die Regenschauer lassen auch erst in der Nacht nach“, sagte Jäger. Dafür kommt die Mai-Sonne dann am Pfingstmontag wieder verbreitet heraus und auch zum Start in die Arbeitswoche soll es warm bleiben.

