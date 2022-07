Die nächste Hitze-Woche steht an: Das gilt es jetzt zu beachten

Für Anfang dieser Woche werden nun auch in Deutschland erneut sehr hohe Temperaturen erwartet. Am Dienstag werden verbreitet über 35 Grad erreicht, im Westen bis zu 40 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bis zur Mitte der Woche dominiert Hochdruckeinfluss zusammen mit trockener und zunehmend heißer Luft das Wettergeschehen in Baden-Württemberg.

Am Dienstag ist laut Deutschem Wetterdienst der Hitzehöhepunkt in der Region. Bei strahlender Sonne werden über 30 Grad auf den Höhen von Alb und Schwarzwald erwartet, 35 Grad in Oberschwaben und bis 39 Grad am Rhein.

Doch schon am Mittwoch soll es kühler werden bei anfangs einzelnen, im weiteren Tagesverlauf vermehrten Schauer. Vor allem nachmittags gibt es örtlich schwere Gewitter mit heftigem Starkregen. Höchstwerte: 27 Grad in höheren Lagen, sonst meist zwischen 30 und 33 Grad.

Angst vor Wasserknappheit

Die Trockenheit bleibt aber auch in den kommenden Tagen in der Region bestehen. Erneut schlagen deswegen Landespolitiker Alarm: „Das, was wir jetzt erleben, gibt nur einen kleinen Vorgeschmack darauf, mit welchen Herausforderungen wir es in Folge des Klimawandels noch zu tun bekommen werden“, sagte der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) dem Handelsblatt. So müsse man beispielsweise anders mit der Ressource Wasser umgehen.

Auch der deutsche Städte- und Gemeindebund warnt vor Wasserknappheit in einigen Regionen. Die Gartenbewässerung und das Füllen großer Pools mit Leitungswasser könne zum echten Problem werden. Rasensprenger zum Beispiel verteilen in einer Stunde bis zu 800 Liter Trinkwasser. „Das kann die Versorgungsinfrastruktur an ihre Grenzen bringen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Privathaushalte sollten seiner Ansicht nach im Rahmen ihrer Möglichkeiten Regenwasser auffangen.

Waldbrand-Gefahr ist hoch

Außerdem ist auch in Deutschland die Waldbrand-Gefahr hoch - vor allem, weil die Trockenheit in den kommenden Tagen erstmal bestehen bleibt. Nach Beobachtung der Feuerwehren ist die Bodentrockenheit und Durchschnittstemperatur derzeit größer als üblicherweise zu Beginn des Sommers. „Diese Ausgangslage wird in weiten Teilen Europas und in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ausgedehnten Vegetationsbränden führen, die sich schnell entwickeln“, betont Ulrich Cimolino, Vorsitzender des Arbeitskreises Waldbrand im Deutschen Feuerwehrverband (DFV).

Baden-Württembergs Agrarministerium weist mit Nachdruck darauf hin, dass das Feuer machen im Wald zu vermeiden ist und nur an den offiziell dafür eingerichteten Feuerstellen und Grillplätzen erlaubt ist. „Je nach örtlicher Situation können die jeweiligen Forstbehörden und Kommunen vor Ort weitere einschränkende Maßnahmen anordnen“, sagt ein Sprecher. Wildes Grillen ist verboten, ebenso herrscht ein generelles Rauchverbot von März bis Oktober in den baden-württembergischen Wäldern.

Auf Gesundheit aufpassen

Die Hitzetage spielen für die Gesundheit der Menschen eine große Rolle. Denn die hohen Temperaturen bergen eine große Gefahr für den Körper. Bei höheren Temperaturen fängt der Körper an zu schwitzen, um die Körpertemperatur konstant zu halten. Die Menschen müssen dann mehr trinken. Gerade ältere Personen vertragen Hitze häufig nicht mehr so gut und trinken nicht mehr genug. Das Risiko für Herz- und Kreislaufprobleme oder für einen Hitzschlag steigt bei höheren Temperaturen.

Ältere Menschen trinken weniger. Manne Lucha

Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat außerdem dazu aufgerufen, besonders ältere und pflegebedürftige Menschen zu schützen. „Gerade im Alter und bei Pflegebedürftigkeit lässt das Durstgefühl oft nach. Ältere Menschen trinken dann weniger.“ Lucha empfiehlt, sich an das Hitzewarnsystem vom DWD zu halten. Die Warnungen werden landkreisbezogen herausgegeben.

Das Innenministerium warnt die Bevölkerung auch über die WarnApp NINA und über Twitter. Integriert sind in die App neben den Wetterwarnungen des DWD auch die Hochwasserinformationen der Hochwasservorhersagezentrale der Länder. Konkrete Vorkehrungen treffen dann aber die Gemeinden und die jeweilige Katastrophenschutzbehörde vor Ort.