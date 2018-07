Ettlingen (dpa/lsw) - Ein unbekannter Täter hat in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) wertvolle Münzen und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Der Einbrecher war nach Angaben der Polizei vom Montag am Sonntagabend über den Balkon in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses gelangt. Dort durchsuchte er mehrere Zimmer und stahl die Münzsammlung sowie den Schmuck. Der Eigentümer war während der Tat nicht in der Wohnung. Er hatte den Raub nach seiner Rückkehr bemerkt.