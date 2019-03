Die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth und der dreifache Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung werden beim 56. Mannheimer Maimarkt-Turnier an den Start gehen. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. „Außerdem plant Simone Blum, die Weltmeisterin der Springreiter, ihren Auftritt in Mannheim“, sagte Turnierchef Peter Hofmann. Höhepunkt des Turniers vom 27. April bis zum 7. Mai ist erneut der Große Preis am Abschlusstag.

Homepage des Maimarkt-Turniers