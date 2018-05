Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth aus Rheinberg hat beim Mannheimer Reitturnier im Grand Prix Special, der wichtigsten Dressurprüfung am Samstag, deutlich ihren zweiten Sieg verpasst. Ihr 17-jähriger Wallach Don Johnson patzte in einer Piaffe schwer. Außerdem zeigten beide bei ihrem ersten Auftritt in diesem Jahr noch weitere Schwächen, was nur zu Platz zwei reichte. Mit 71,404 Prozent war es für die Kombination das schlechteste Ergebnis seit über fünf Jahren.

Deutlich besser stellte Dorothee Schneider aus Framersheim den zehnjährigen Wallach Faustus vor, der von der 49 Jahre alten Mannschafts-Olympiasiegerin zu bislang noch nicht erreichten 74,872 Prozent geführt wurde. Auf den dritten Platz und damit zu einem Achtungserfolg ritt der Spanier Borja Carrascosa den erst neunjährigen Wallach Ein Traum (69,787 Prozent). Lisa Müller, Ehefrau von Fußball-Weltmeister Thomas Müller, belegte auf Dave Rang sechs.