Eine 200 Quadratmeter große Kfz-Werkstatthalle in der Nähe des Nagolder Stadtteils Pfrondorf ist nach einem Brand einsturzgefährdet. Wie es zu dem Feuer am Mittwochabend kam, sei zunächst noch unklar gewesen, teilte die Polizei mit. Womöglich könne aber ein in der Halle befindlicher Ölofen die Ursache gewesen sein. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf ein benachbartes Wohnhaus übergriff. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand jedoch ein Schaden von 250 000 Euro.

Pressemitteilung Polizei Karlsruhe