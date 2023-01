Werkschau zum 85. Geburtstag von Baselitz in Künzelsau

Mit einer großen Georg Baselitz-Werkschau würdigt das Museum Würth 2 den Künstler zu seinem 85. Geburtstag. Insgesamt werden vom 15. Januar bis 16. Juli 2023 rund 50 seiner Arbeiten ausgestellt, wie das Museum am Montag in Künzelsau mitteilte.

Baselitz gehört zu den bedeutendsten Künstlern der Gegenwart. Bekannt wurde er mit seinen expressiven, in grober Pinselführung gemalten und figurativen Gemälde. Zu seinem Markenzeichen gehören Figuren, die auf dem Kopf stehen, und überdimensionale Bilder. In Künzelsau sollen aber vor allem druckgrafische Werke gezeigt und so eine andere Seite des Neoexpressionisten präsentiert werden, der am 23. Januar 85 Jahre alt wird.

Bereits seit Mitte der 1960er-Jahre setzt sich Baselitz intensiv mit verschiedenen Drucktechniken auseinander, er experimentiert mit Holzschnitt und Linolschnitt ebenso wie mit dem Holzstich, wie das Museum erklärte. „Das Graben mit dem Holzbeitel im splitternden Holz, das erregte, aggressive Ausheben und Herausfetzen der nichtdruckenden Teile gleichen bei ihm einer beschwörenden, rituellen Handlung“, heißt es in der Ankündigung der Werkschau weiter.

