Werder Bremen reist ohne Kapitän Junuzovic zum SC Freiburg

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss im Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) auf Zlatko Junuzovic verzichten. „Er hat muskuläre Probleme am Oberschenkel und wird nicht dabei sein“, erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag. „Wenn der Kapitän fehlt, ist keine eine gute Situation.“ Der Bremer Kapitän soll laut Kohfeldt „Mitte nächster Woche“ wieder ins Training einsteigen. Dagegen sind die zuletzt angeschlagenen Philipp Bargfrede und Torhüter Jiri Pavlenka wieder einsatzfähig.

Zudem warnte der Bremer Coach nach den guten Leistungen in den vergangenen Wochen vor zu viel Euphorie. „Wir sind aber weiterhin mittendrin“, betonte der Trainer des Tabellen-15. „Wenn wir am Samstag keine drei Punkte holen, gibt es am kommenden Spieltag gegen den Hamburger SV wieder ein Megadruck-Spiel. Daher dürfen wir keine Zufriedenheit aufkommen lassen. Allerdings schätzen das die Spieler richtig ein.“

