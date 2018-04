Werder Bremen muss im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart auf Luca Caldirola verzichten. Der Defensivspieler fehlt dem Fußball-Bundesligisten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen Problemen am Sprunggelenk. Allerdings spielt Caldirola in den Planungen von Trainer Florian Kohlfeldt sowieso keine große Rolle. In dieser Saison kam der 27 Jahre alte Italiener nur einmal am 5. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg zum Einsatz.

