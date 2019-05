Werder Bremen muss das wichtige Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim an diesem Samstag ohne Spielmacher Max Kruse bestreiten. Der zuletzt angeschlagene 31-Jährige war gar nicht mit in den Kraichgau gereist. Sein Team braucht am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga unbedingt einen Sieg, um die Chancen auf eine Europa-League-Teilnahme zu wahren. Bei den Hoffenheimern fällt Nationalspieler Nico Schulz wegen einer Knieverletzung aus.

